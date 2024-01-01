Вантажний електровелосипед Tern GSD перевозить трьох людей, багаж та причіп

Компанія Tern, чиї виробничі лінії розміщуються на заводах у Чехії та на Тайвані, продовжує впроваджувати інновації в цей сегмент техніки, забезпечуючи покращену керованість, більшу вантажність і розширені функції безпеки.

Нова модель GSD, як цю версію описує Tern на своєму сайті, має посилену раму, виготовлену з гідроформованих труб більшого діаметра. Це значно підвищує жорсткість і стабільність. Подовжена колісна база та нижчий центр ваги покращують керованість, особливо під час великого навантаження, створюючи безпечнішу та комфортнішу поїздку.

Читайте також Триколісні вантажні електровелосипеди стануть транспортом для соціальних працівників Харківщини

Tern GSD має систему гальмування з ABS, датчики GPS-відстеження та сигналізацію.

Запатентований багажник позаду фіксується під 5 різними кутами. Таким чином він підтримує кошики, великогабаритний вантаж або ноги пасажирів і акуратно складається, коли не використовується.

Фото: Tern

Компанія Tern збільшила максимальну загальну масу транспортного засобу до 210 кг, тобто може витримати водія і двох дітей, або двох дорослих, та ще й багаж і причіп.

Читайте також Поліція пересідає на електровелосипеди, щоб ловити порушників на... електровелосипедах

Завдяки подовженій колісній базі та абсолютно новій рамі, яка зміщує центр ваги ще нижче над землею, GSD пропонує наступний рівень стабільності, що доповнює його величезну вантажопідйомність.

Фото: Tern

Крім того, гальмівна технологія Bosch ABS тепер є стандартною для всіх велосипедів GSD, оснащених Smart System. Вона розроблена для запобігання блокуванню коліс і втраті зчеплення в складних умовах їзди, роблячи міські поїздки безпечнішими для користувачів.

Для полегшення водіння існує варіант з акумулятором (та навіть можливістю під’єднання двох АКБ) та електромотором. Від нього можна також заживити телефон – для цього виведено порт USB-C.

Читайте також Велосипеди поступово витісняють автомобілі: де це відбувається

Оновлений GSD зберігає переваги компактного зберігання, дозволяючи легко паркувати чи зберігати байк в приміщенні вертикально. Міцний буксирний пристрій GSD TowBar™ дозволяє легко під’єднати пасажирський, вантажний або домашній причіп до цього велосипеда.

Фото: Tern

Нова лінійка GSD має кілька варіантів, включаючи преміальну модель R14, оснащену електроприводом і ремінним приводом Gates, а також більш доступні варіанти, такі як P10 з компонентами Shimano.

Ціна починається від 4999 доларів США (5399 євро, 4700 фунтів стерлінгів). У Європі та Північній Америці він буде доступний у травні 2025 року.