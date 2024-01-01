Триколісні вантажні електровелосипеди стануть транспортом для соціальних працівників Харківщини

У Харківську область доставили 100 електровелосипедів, на перевезення яких благодійникам знадобилось дві фури. Байки триколісні, мають зручний багажний кошик над задньою колісною парою та менший багажник над передній колесом з кріпленням на стійці керма.

Як повідомляє Харківська обласна військова адміністрація, велосипеди можуть розвивати максимальну швидкість до 45 кілометрів на годину, а запасу літієвого акумулятора вистачає на подолання 60 км шляху.

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Це – задньопривідні велосипеди. Вони зручні ще й тим, що стійкі до перекидання, отримали широкі шини з потужним протектором.

Фото: Харківська ОВА

Також електробайки мають амортизаційну систему на задню вісь та на вилку переднього колеса. Для переїзду в нічний час можна використовувати потужну передню фару, позаду байк також позначається в темноті для безпечного пересування.

Таку техніку для сільської соціальної та медичної патронажної служби придбали Гуманітарна місія «Проліска» та Гуманітарний фонд для України (UHF).

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Це не перший транш такої техніки в громади. Два дні тому 50 таких самих велосипедів «Проліска» передала громадам Запорізької області (див. відео тут).

"За нинішніх умов, соціально вразливі категорії населення нашої громади особливо потребують вчасної допомоги, уваги й підтримки. Отримавши нову техніку, наші соціальні та медичні працівники зможуть швидше відвідувати усіх підопічних, простіше доправляти продукти і перевозити речі", – наголосив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.

Фото: Харківська ОВА

Для господарчих потреб, усунення наслідків російських обстрілів та виконання інших логістичних завдань Куп’янська і Чугуївська районні військові адміністрації бортові отримали вантажно-пасажирські машини Iveco Daily.

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Цей транспортний транш здійснило Федеральне агентство з технічної допомоги Німеччини (THW) та за сприяння Посольства Німеччини.

На знімках видно модель Daily у версії 60C16 D. Вантажівка має кузов розміром 4,4 м × 2,24 м × 0,4 м з алюмінієвими бортами вантажністю 2 800 кг (+/-5%). Повна маса – 6 000 кг.

В моторній ніші стоїть 160-сильний дизельний двигун FPT F1C екологічного формату Euro 6. Він працює у парі з механічною КПП на 6 передач.