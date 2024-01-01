Трехколесные грузовые электровелосипеды станут транспортом для социальных работников Харьковщины

В Харьковскую область доставили 100 электровелосипедов, на перевозку которых благотворителям понадобилось две фуры. Байки трехколесные, имеют удобную багажную корзину над задней колесной парой и меньший багажник над передним колесом с креплением на стойке руля.

Как сообщает Харьковская областная военная администрация, велосипеды могут развивать максимальную скорость до 45 километров в час, а запаса литиевого аккумулятора хватает на преодоление 60 км пути.

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Это – заднеприводные велосипеды. Они удобны еще и тем, что устойчивы к опрокидыванию, получили широкие шины с мощным протектором.

Фото: Харьковская ОВА

Также электробайки имеют амортизационную систему на заднюю ось и на вилку переднего колеса. Для переезда в ночное время можно использовать мощную переднюю фару, позади байк также обозначается в темноте для безопасного передвижения.

Такую технику для сельской социальной и медицинской патронажной службы приобрели Гуманитарная миссия "Проліска" и Гуманитарный фонд для Украины (UHF).

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Это не первый транш такой техники в громады страны. Два дня назад 50 таких же велосипедов "Проліска" передала громадам Запорожской области (см. видео здесь).

"В нынешних условиях, социально уязвимые категории населения нашей громады особенно нуждаются в своевременной помощи, внимания и поддержки. Получив новую технику, наши социальные и медицинские работники смогут быстрее посещать всех подопечных, проще доставлять продукты и перевозить вещи", – отметил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.

Фото: Харьковская ОВА

Для хозяйственных нужд, устранения последствий российских обстрелов и выполнения других логистических задач Купянская и Чугуевская районные военные администрации бортовые получили грузопассажирские машины Iveco Daily.

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Этот транспортный транш осуществило Федеральное агентство по технической помощи Германии (THW) и при содействии Посольства Германии.

На снимках видна модель Daily в версии 60C16 D. Грузовик имеет кузов размером 4,4 м × 2,24 м × 0,4 м с алюминиевыми бортами грузоподъемностью 2 800 кг (+/-5%). Полная масса – 6 000 кг.

В моторной нише стоит 160-сильный дизельный двигатель FPT F1C экологического формата Euro 6. Он работает в паре с механической КПП на 6 передач.