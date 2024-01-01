Гуманитарные автомобили из Латвии получили и военные, и гражданские

По отсчету это же 172 гуманитарный конвой, организованный упомянутым Благотворительным фондом. Все машины, даже не задерживаясь, того же дня “отправлены к военным, медикам и спасателям в области, где есть наибольшая потребность”.

По статистике Львовской ОВА, в ходе упомянутых 172 конвоев Agendum пригнали почти 2800 транспортных средств. В основном это внедорожники, хотя были и микроавтобусы, квадроциклы, техника других сегментов и размерных групп.

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"Вы не должны нас благодарить, это мы должны благодарить вас за то, что вы боретесь, сражаетесь за нас. Большое спасибо. В Европе говорят, что нужно быть с Украиной настолько долго, насколько это понадобится. А я говорю, что Украине нужно помогать настолько много, насколько это нужно. Вместе победим!", – отметил руководитель организации "Agendum", депутат Европарламента Рейнис Познякс.

Фото: Львовская ОВА

Если условно разделить количество привезенных автомобилей на количество транспортных траншей, то результат получается приличный. В среднем каждую поездку в Украину волонтеры из БО "Agendum" доставляли по полтора десятка машин "с хвостиком" после запятой.

При этом каждый раз машины не шли пустыми – в салоны загружались коробки с предметами первой необходимости, атрибутикой и препаратами медицинской помощи и т.д. Были также передачи для детей – вкусняшки, игрушки, в т.ч. для развития, спортивный инвентарь и многое нужное детишкам школьного и дошкольного возраста.

Фото: Елена Кондратюк, Facebook

Уже известно, куда отправлена техника из очередного латвийского конвоя. Это не только военные подразделения, но и гражданские структуры и сельские громады, нуждавшиеся в транспорте.

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На этот раз получателями техники стали:

подразделение Нацгвардии Украины;

подразделение Министерства обороны Украины;

МКП "Медицинский стоматологический центр";

БФ Развитие общин "Червона калина";

подразделение ГСЧС в Винницкой области;

Сребнянский поселковый совет Черниговской области;

Талалаевский поселковый совет Черниговской области;

КНП Харьковского областного совета "Центр экстренной медицинской помощи";

Бобровицкий городской совет;

Козелецкий гериатрический пансионат;

БО БФ "Латуа";

БО БФ "Смелянская сотня";

БО "Европейские традиции благотворительности".

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Вся техника пришла в добротном техническом состоянии. Перед отправкой в Украину все машины прошли соответствующее ТО и обслуживание. Отечественным получателям для ввода машин в эксплуатацию останется только по полученным сопроводительным документам зарегистрировать автомобили в ближайшем Сервисном центре МВД.

Фото: Agendum

Всего по приблизительным подсчетам маленькая Латвия передала Украине с начала полномасштабной войны помощи на более 650 миллионов евро. Только на восстановление Черниговской области правительство этой страны вложило более 12 миллионов евро. Украинские беженцы, которые прибыли в Латвийскую Республику, получили 170 миллионов евро помощи.