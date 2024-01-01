Гуманитарные автомобили из Латвии получили и военные, и гражданские

ФОТО: Львовская ОВА|
Техника известных мировых брендов прибыла из Латвии в хорошем техническом состоянии
По отсчету это же 172 гуманитарный конвой, организованный упомянутым Благотворительным фондом. Все машины, даже не задерживаясь, того же дня “отправлены к военным, медикам и спасателям в области, где есть наибольшая потребность”.
По статистике Львовской ОВА, в ходе упомянутых 172 конвоев Agendum пригнали почти 2800 транспортных средств. В основном это внедорожники, хотя были и микроавтобусы, квадроциклы, техника других сегментов и размерных групп.
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"Вы не должны нас благодарить, это мы должны благодарить вас за то, что вы боретесь, сражаетесь за нас. Большое спасибо. В Европе говорят, что нужно быть с Украиной настолько долго, насколько это понадобится. А я говорю, что Украине нужно помогать настолько много, насколько это нужно. Вместе победим!", – отметил руководитель организации "Agendum", депутат Европарламента Рейнис Познякс.
Фото: Львовская ОВА
Если условно разделить количество привезенных автомобилей на количество транспортных траншей, то результат получается приличный. В среднем каждую поездку в Украину волонтеры из БО "Agendum" доставляли по полтора десятка машин "с хвостиком" после запятой.
При этом каждый раз машины не шли пустыми – в салоны загружались коробки с предметами первой необходимости, атрибутикой и препаратами медицинской помощи и т.д. Были также передачи для детей – вкусняшки, игрушки, в т.ч. для развития, спортивный инвентарь и многое нужное детишкам школьного и дошкольного возраста.
Фото: Елена Кондратюк, Facebook
Уже известно, куда отправлена техника из очередного латвийского конвоя. Это не только военные подразделения, но и гражданские структуры и сельские громады, нуждавшиеся в транспорте.
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На этот раз получателями техники стали:
- подразделение Нацгвардии Украины;
- подразделение Министерства обороны Украины;
- МКП "Медицинский стоматологический центр";
- БФ Развитие общин "Червона калина";
- подразделение ГСЧС в Винницкой области;
- Сребнянский поселковый совет Черниговской области;
- Талалаевский поселковый совет Черниговской области;
- КНП Харьковского областного совета "Центр экстренной медицинской помощи";
- Бобровицкий городской совет;
- Козелецкий гериатрический пансионат;
- БО БФ "Латуа";
- БО БФ "Смелянская сотня";
- БО "Европейские традиции благотворительности".
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Вся техника пришла в добротном техническом состоянии. Перед отправкой в Украину все машины прошли соответствующее ТО и обслуживание. Отечественным получателям для ввода машин в эксплуатацию останется только по полученным сопроводительным документам зарегистрировать автомобили в ближайшем Сервисном центре МВД.
Фото: Agendum
Всего по приблизительным подсчетам маленькая Латвия передала Украине с начала полномасштабной войны помощи на более 650 миллионов евро. Только на восстановление Черниговской области правительство этой страны вложило более 12 миллионов евро. Украинские беженцы, которые прибыли в Латвийскую Республику, получили 170 миллионов евро помощи.