Гуманітарні автомобілі з Латвії отримали і військові, і цивільні

За відліком це же 172 гуманітарний конвой, організований згаданим Благодійним фондом. Усі машини, навіть не затримуючись, того ж дня "відправлено до військових, медиків та рятувальників в області, де є найбільша потреба".

За статистикою Львівської ОВА, у ході згаданих 172 конвоїв Agendum пригнали майже 2800 транспортних засобів. В основному це позашляховики, хоча були й мікроавтобуси, квадроцикли, техніка інших сегментів й розмірних груп.

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"Ви не повинні нам дякувати, це ми маємо дякувати вам за те, що ви боретесь, б’єтесь за нас. Дуже дякую. У Європі кажуть, що потрібно бути з Україною настільки довго, наскільки це знадобиться. А я кажу, що Україні потрібно допомагати настільки багато, наскільки це потрібно. Разом переможемо!", – наголосив керівник організації "Agendum", депутат Європарламенту Рейніс Познякс.

Фото: Львівська ОВА

Якщо умовно розділити кількість привезених автомобілів на кількість транспортних траншів, то результат виходить солідний. В середньому кожної поїздки до України волонтери з БО "Agendum" доставляли по півтора десятка машин "з хвостиком" після коми.

При цьому щоразу машини не йшли порожніми – в салони завантажувалися коробки з предметами першої потреби, атрибутикою й препаратами медичної допомоги тощо. Були також й передачі для дітей – смаколики, іграшки, у т.ч. для розвитку, спортивний інвентар та багато чого потрібного дітворі шкільного й дошкільного віку.

Фото: Олена Кондратюк, Facebook

Уже відомо, куди відправлена техніка з чергового латвійського конвою. Це не тільки військові підрозділи, але й цивільні структури та сільські громади, що потребували транспорту.

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Цього разу отримувачами техніки стали:

підрозділ Нацгвардії України;

підрозділ Міністерства оборони України;

МКП "Медичний стоматологічний центр";

БФ Розвиток громад «Червона калина»;

підрозділ ДСНС у Вінницькій області;

Срібнянська селищна рада Чернігівської області;

Талалаївська селищна рада Чернігівської області;

КНП Харківської обласної ради "Центр екстреної медичної допомоги ";

Бобровицька міська рада;

Козелецький геріатричний пансіонат;

БО БФ "Латуа";

БО БФ "Смілянська сотня";

БО "Європейські традиції доброчинності".

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Уся техніка прийшла в добротному технічному стані. Перед виправлянням в Україну всі машини пройшли відповідне ТО та обслуговування. Вітчизняним отримувачам для введення машин в експлуатацію залишиться лише за отриманими супровідними документами зареєструвати автомобілі в найближчому Сервісному центрі МВС.

Фото: Agendum

Загалом за приблизними підрахунками маленька Латвія передала Україні від початку повномасштабної війни допомоги на понад 650 мільйонів євро. Лише на відбудову Чернігівської області уряд цієї країни вклав понад 12 мільйонів євро. Українські біженці, котрі прибули до Латвійської Республіки, отримали 170 мільйонів євро допомоги.