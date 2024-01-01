Гусеничный "сапер" Bojena 5 будет работать на Харьковщине

К сбору средств для быстрого возвращения плодородных земель в оборот активно присоединились интернациональные общественные организации сразу нескольких стран. От Чешской Республики за работу взялись "Team 4 Ukraine" и "Dárek pro Putina", а со стороны Словацкой Республики – "Mier Ukrajine".

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В украинском парке машин разминирования гусеничные машины словацкого производства уже заслужили хорошие отзывы – работают результативно. Оператор управляет трактором по разминированию дистанционно. Самое отдаленное расстояние прохождения сигнала от пульта управления до комплекса разминирования достигает по прямой 5000 метров.

Фото: ГСЧС

Правда, до такой операционной глубины управления никто из операторов не прибегает, средняя удаленность – несколько сотен метров. Это безопасно даже при разрыве боеприпасов (взрывостойкость 9 кг тротила) под фронтальной навеской в виде мотовила с цепями или молоточками.

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Чувствительная послушность джойстиков управления рабочим ходом, фронтальным рабочим органом осуществляется на расстоянии 300-350 метров. Комплекс разминирования за один проход захватывает полосу в 2,6 метра.

Гусеничный "сапер" с дистанционным постом управления в операционном режиме за час может пройти 9 километров. Правда, это не постоянная производительность, все зависит от засоренности участка.

Bozena 5 весом 12 340 кг оснащена двигателем Tatra T3C-928-81 с турбонаддувом (Euro III). Его номинальная мощность составляет 270 кВт (362 л.с.) при 1800 об/мин и крутящий момент 1850 Нм крутящего момента.

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Несмотря на то, что это мощный и надежный силовой агрегат, его потребление топлива довольно высокое. В операционном режиме средний расход солярки у этого тихохода доходит до 43 л в час, хотя по сравнению с сохраненной жизнью саперов такие расходы просто ничто.

Для справки: с начала российской агрессии пиротехническими подразделениями ГСЧС Украины очищена территория Харьковской области площадью более 9 738 га и обезврежено 104 405 взрывоопасных предметов.