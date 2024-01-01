Гусеничний "сапер" Bojena 5 працюватиме на Харківщині

До збору коштів задля швидшого повернення родючих земель в обіг активно долучились інтернаціональні громадські організації відразу кількох країн. Від Чеської Республіки за роботу взялися "Team 4 Ukraine" і "Dárek pro Putina", а зі сторони Словацької Республіки – "Mier Ukrajine".

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В українському парку машин розмінування гусеничні машини словацького виробництва вже заслужили гарні відгуки – працюють результативно. Оператор керує трактором з розмінування дистанційно. Найвіддаленіша відстань проходження сигналу від пульта управління до комплексу розмінування сягає по прямій 5000 метрів.

Фото: ДСНС

Щоправда, до такої операційної глибини управління ніхто з операторів не вдається, середня віддаленість – кілька сотень метрів. Це безпечно навіть при розриві боєприпасів (вибухостійкість 9 кг тротилу) під фронтальною навіскою у вигляді мотовила із ланцюгами чи молоточками.

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Найчутливіша слухняність джойстиків управління робочим ходом, фронтальним робочим органом здійснюється на відстані 300-350 метрів. Комплекс розмінування за один прохід захоплює смугу в 2,6 метра.

Гусеничний "сапер" з дистанційним постом управління в операційному режимі за годину може пройти 9 кілометрів. Щоправда, це не стала продуктивність, все залежить від засміченості ділянки.

Bozena 5 вагою 12 340 кг оснащена двигуном Tatra T3C-928-81 з турбонаддувом (Euro III). Його номінальна потужність становить 270 кВт (362 к. с.) при 1800 об/хв і крутний момент 1850 Нм крутного моменту.

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Попри те, що це потужний і надійний силовий агрегат, його споживання палива доволі високе. В операційному режимі середня витрата солярки у цього тихохода доходить до 43 л на годину, хоча у порівнянні зі збереженим життям саперів такі витрати просто ніщо.

Для довідки: з початку російської агресії піротехнічними підрозділами ДСНС України очищено територію Харківської області площею понад 9 738 га та знешкоджено 104 405 вибухонебезпечних предметів.