Британский музей танков Бовингтон включился в непосредственную помощь Украине, разработав технологическую документацию на траки гусениц и других компонентов ходовой базы советских танков, которые местный оборонный завод изготавливает и поставляет в Украину.

Кадровый научно-исследовательский потенциал музейного учреждения присоединился к работе с частичными архивными чертежами советских времен и материалами, полученных из Украины. Также к обработке в ходе подготовки документации использовали сохраненные образцы оригинальных элементов гусениц, что облегчило создание необходимого компонента.

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Поскольку завод имени Малышева, известный производством тяжелой бронетанковой техники, как объект оборонной производственной системы Украины находится под постоянными российских ракетно-бомбовыми ударами, то полноценное производство развернуть здесь не удается. Помогают союзники со всего мира, в т.ч. из Великобритании.

Компания William Cook Defense Ltd, которая получила срочный запрос от Министерства обороны изготовить траки гусениц для поддержки украинского парка советской техники, обратилась за помощью в Музей. Местные специалисты могли как можно быстрее обработать архивные материалы и выдать документацию на нужные компоненты. Речь шла о поставке запасных частей ходовой базы к 500 украинским военным машинам. В основном это МТ-ЛБ, БМП и Т-72.

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Кроме гусениц для советских танков, компания Cook Defense (см. видео о производителе внизу) также получила заказ на поставку таких комплектов для танков Челленджер 2, которые Великобритания подарила украинским Силам обороны.

Используя неполные чертежи советских времен, образцы гусеничных звеньев из Украины, а также сопоставление транспортных средств, инструкции и заимствованные образцы гусениц из хранилищ Танкового музея, музейщики сделали технологическую документацию на производство гусениц и ведущих звездочек для машин МТ-ЛБ, БМП и Т-72.

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Как сообщается в пресс-релизе музея, во время обратного проектирования гусениц танка нужно было решить несколько проблем. Необходимо было изготовить новый стальной сплав, чтобы детали соответствовали оригинальным советским спецификациям, тогда как сварные и кованые компоненты нужно было переделать для современного производственного процесса. С этой задачей музейщики справились – разыскали необходимое в архивах, расписали и выдали.

Гусеничный трак к танку Т-72 производства Cook Defense для украинской бронетехники. Фото: Tank Museum in Bovington

Напомним, Cook Defense Systems является производителем гусениц для британских бронированных боевых машин с 1941 года, включая британский танк Challenger 2.

"Когда мы можем помочь промышленности и нашим союзникам, конечно, мы должны. Нам очень приятно услышать, что воссозданный трек сейчас прибывает в Украину", - подчеркнул куратор Танкового музея Дэвид Вилли.