Британський музей танків Бовінгтон включився у безпосередню допомогу Україні, розробивши технологічну документацію на траки гусениць та інших компонентів ходової бази радянських танків, які місцевий оборонний завод виготовляє і постачає в Україну.

Кадровий науково-дослідницький потенціал музейного закладу долучився до роботи з частковими архівними кресленням радянських часів та матеріалами, отриманих з України. Також до обробки в ході підготовки документації використали збережені зразки оригінальних елементів гусениць, що полегшило створення необхідного компоненту.

Читайте також Британські аналоги "шишиги" вирушили на фронт в якості пересувних СТО

Оскільки завод імені Малишева, відомий виробництвом важкої бронетанкової техніки, як об’єкт оборонної виробничої системи України перебуває під постійними російських ракетно-бомбовими ударами, то повноцінне виробництво розгорнути тут не вдається. Допомагають союзники з усього світу, у т.ч. з Великої Британії.

Компанія William Cook Defense Ltd, яка отримала терміновий запит від Міністерства оборони виготовити траки гусениць для підтримки українського парку радянської техніки, звернулася за допомогою до Музею. Місцеві спеціалісти могли якнайшвидше обробити архівні матеріали й видати документацію на потрібні компоненти. Мова йшла про постачання запасних частин ходової бази до 500 українських військових машин. В основному це МТ-ЛБ, БМП і Т-72.

Читайте також Чим особливий британський БТР Bulldog Mk.3

Окрім гусениць для радянських танків, компанія Cook Defense (див. відео про виробника внизу) також отримала замовлення на постачання таких комплектів для танків Челленджер 2, які Великобританія подарувала українським Силам оборони.

Використовуючи неповні креслення радянських часів, зразки гусеничних ланок з України, а також зіставлення транспортних засобів, інструкції та запозичені зразки гусениць зі сховищ Танкового музею, музейники зробили технологічну документацію на виробництво гусениць і ведучих зірочок для машин МТ-ЛБ, БМП і Т-72.

Читайте також Як ЗСУ використовують британські танки Challenger 2 проти рашистів

Як повідомляється в пресрелізі музею, під час зворотного проєктування гусениць танка потрібно було вирішити кілька проблем. Необхідно було виготовити новий сталевий сплав, щоб деталі відповідали оригінальним радянським специфікаціям, тоді як зварні та ковані компоненти потрібно було переробити для сучасного виробничого процесу. З цим завданням музейники справилися – розшукали необхідне в архівах, розписали й видали.

Гусеничний трак до танка Т-72 виробництва Cook Defense для української бронетехніки. Фото: Tank Museum in Bovington

Нагадаємо, Cook Defense Systems є виробником гусениць для британських броньованих бойових машин з 1941 року, включаючи британський танк Challenger 2.

"Коли ми можемо допомогти промисловості та нашим союзникам, звичайно, ми повинні. Нам дуже приємно почути, що відтворений трек зараз прибуває в Україну", - підкреслив куратор Танкового музею Девід Віллі.