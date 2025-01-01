Харьковчане после войны за проезд в городе платить не будут

Такую новость озвучил городской голова Харькова Игорь Терехов в ходе просторного интервью для издания "Украинская Правда". Разговор опубликован во вчерашнем, 3 июля, выпуске УП.

Кроме многих важных для города тем, там речь шла и о транспортном обеспечении, в том числе и о бесплатном проезде.

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На вопрос журналистки Татьяны Даниленко о смысле бесплатного городского транспорта, если на него тратится два миллиарда гривен в год, то есть десятая часть бюджета города, мэр Харькова сразу уточнил:

- Да даже если больше, мы будем продолжать даже после окончания войны. У нас 206 тысяч вынужденных переселенцев из Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей. Какой для них может быть платный проезд?

Градоначальник привел пример, что во многих городах стран Евросоюза введен бесплатный проезд для горожан. Впрочем, Харьков также европейский город и этот административный статус нужной льготой в сегменте городской пассажирской логистики уже подтверждается.

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Имеет Харьков еще одно только ему исключительное своеобразие. Здесь весь общественный пассажирский транспорт в коммунальной собственности города, где сейчас фактически проживает 1,3 миллиона человек.

Если в столице или областных центрах работают частные перевозчики, то в Харькове их нет. Поэтому все дотации на содержание автопарков электротягового шинного, рельсового транспорта, автобусного сегмента город направляет (см. видео ниже) коммунальным автопредприятиям, трамвайно-троллейбусным депо, метрополитену.

Напомним, в мае нынешнего года мэр Харькова привел пример, что "благодаря бесплатному проезду в общественном транспорте, каждая семья экономит ежемесячно почти три тысячи гривен".

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Несмотря на ежедневные обстрелы, в том числе вражеские ракетно-пушечные атаки на автобусные парки, трамвайно-троллейбусные депо (см. видео ниже), коммунальные перевозчики обеспечивают устойчивую городскую логистику пассажиров, не беря с них ни копейки за свои услуги.