Харків’яни після війни за проїзд у місті не платитимуть

Таку новину озвучив міський голова Харкова Ігор Терехов в ході просторого інтерв’ю для часопису "Українська Правда". Розмова опублікована у вчорашньому, 3 липня, випуску УП.

Окрім багатьох важливих для міста тем, там йшлося й про транспортне забезпечення, у тому числі й про безплатний проїзд.

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На запитання журналістки Тетяни Даниленко щодо сенсу безплатного міського транспорту, якщо на нього витрачається два мільярди гривень на рік, тобто десята частина бюджету міста, мер Харкова відразу уточнив:

— Та навіть якщо більше, ми будемо продовжувати навіть після закінчення війни. У нас 206 тисяч вимушених переселенців з Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей. Який для них може бути платний проїзд?

Градоначальник навів приклад, що у багатьох містах країн Євросоюзу запроваджено безплатний проїзд для містян. Втім, Харків також європейське місто і цей адміністративний статус потрібною пільгою у сегменті міської пасажирської логістики вже підтверджується.

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Має Харків ще одну тільки йому виняткову своєрідність. Тут увесь громадський пасажирський транспорт у комунальній власності міста, де зараз фактично проживає 1,3 мільйона людей.

Якщо у столиці чи обласних центрах працюють приватні перевізники, то у Харкові їх немає. Отож всі дотації на утримання автопарків електротягового шинного, рейкового транспорту, автобусного сегмента місто спрямовує (див. відео нижче) комунальним автопідприємствам, трамвайно-тролейбусним депо, метрополітену.

Нагадаємо, у травні нинішнього року мер Харкова навів приклад, що "завдяки безоплатному проїзду у громадському транспорті кожна родина економить щомісяця майже 3 тисячі гривень".

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Попри щоденні обстріли, у тому числі ворожі ракетно-дронові атаки на автобусні парки, трамвайно-тролейбусні депо (див. відео нижче), комунальні перевізники забезпечують сталу міську логістику пасажирів, не вимагаючи з них жодної копійки за свої послуги.