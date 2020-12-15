Американскому гиперкару обещаны выдающиеся характеристики, с которыми он попытается установить новый рекорд скорости для серийных авто.

Прямая трансляция на канале Hennessey начнется в 20:00 по киевскому времени.

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Прошло чуть больше трех лет с момента, когда компания Hennessey Performance представила Venom F5, как концепт, на выставке SEMA. Наконец настал момент увидеть серийную версию гиперкара.

Автомобиль Hennessey Performance Venom GT время удерживал рекорд скорости для серийных авто, но потерял его, уступив Bugatti и Koenigsegg. Недавно корона перешла к гиперкару SSC ​​Tuatara, который смог преодолеть барьер в 500 км/ч. Hennessey Performance рассчитывает вернуть себе первенство с Venom F5.

Сердцем и душой Venom F5 является 6-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом. Производительность агрегата составляет 1817 лошадиных сил и 1617 Ньютон-метров крутящего момента. Двигатель развивает более 1356 Нм уже при 2000 об/мин.

Тюнер, который превратился в автопроизводителя, говорит, что по сравнению с концептуальным автомобилем были внедрены "значительные внешние изменения", чтобы улучшить аэродинамику и получить выгоду от углеродного волокна. Гиперкару обещано более жесткое шасси, чем у могущественного Bugatti Chiron. и "аэрокосмический интерьер".

"Хеннесси" обещает, что гиперкар был разработан для достижения максимальной скорости более 500 км/ч. Чтобы стать безоговорочным королем скорости, ему нужно превзойти скорость в 447,19 км/ч, достигнутую Koenigsegg Agera RS. Неофициальный рекорд удерживает Bugatti Chiron Super Sport 300+, поскольку французский гиперкар выполнил заезд только в одном направлении, что не засчитывается Книгой рекордов Гиннеса. Tuatara также была быстрее, но результаты заездов оказались противоречивыми и SSC обещает повторить пробег для подтверждения впечатляющей цифры в 508 км/ч и максималку в 532 км/ч.

Серийное производство Venom F5 будет лимитировано 24 машинами, половина из которых будет продана в США, а остальные – за пределами родины Hennessey. По предварительным данным стоимость нового гиперкара составит 1,8 миллиона долларов.