Американському гіперкару обіцяні видатні характеристики, з якими він спробує встановити новий рекорд швидкості для серійних авто.

Пряма трансляція на каналі Hennessey розпочнеться о 20:00 за київським часом.

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Минуло трохи більше трьох років з моменту, коли компанія Hennessey Performance представила Venom F5, як концепт, на виставці SEMA. Нарешті настав момент побачити серійну версію гіперкара.

Автомобіль Hennessey Performance Venom GT якийсь час утримував рекорд швидкості для серійних авто, але втратив його, поступившись Bugatti та Koenigsegg. Нещодавно корона перейшла до гіперкара SSC Tuatara, котрий зміг подолати бар’єр у 500 км/год. Hennessey Performance розраховує повернути собі першість із Venom F5.

Серцем і душею Venom F5 є 6-літровий двигун V8 з подвійним турбонаддувом. Продуктивність агрегата складає 1817 кінських сил і 1617 Ньютон-метрів крутного моменту. Двигун розвиває понад 1356 Нм вже при 2000 об/хв.

Фото: концепт Hennessey Venom F5 / Hennessey Performance

Тюнер, що перетворився на автовиробника, каже, що в порівнянні з концептуальним автомобілем були впроваджені “значні зовнішні зміни”, щоб покращити аеродинаміку та отримати вигоду від вуглецевого волокна. Гіперкару обіцяне жорсткіше шасі, ніж у могутнього Bugatti Chiron. та “аерокосмічний інтер'єр”.

“Хеннессі” обіцяє, що гіперкар був розроблений для досягнення максимальної швидкості понад 500 км/год. Щоб стати беззаперечним королем швидкості, йому потрібно перевершити швидкість у 447,19 км/год, досягнутих Koenigsegg Agera RS. Неофіційний рекорд утримує Bugatti Chiron Super Sport 300+, оскільки французький гіперкар виконав заїзд лише в одному напрямку, що не зараховується Книгою рекордів Гіннеса. Tuatara також була швидшою, але результати заїздів виявились суперечливими і SSC обіцяє повторити пробіг для підтвердження вражаючої цифри у 508 км/год і максималку в 532 км/год.

Серійне виробництво Venom F5 буде лімітовано 24 машинами, половина з яких буде продана у США, а решта – за межами батьківщини Hennessey. За попередніми данними вартість нового гіперкара становитиме 1,8 мільйона доларів.