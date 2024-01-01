Hitachi показала футуристический экскаватор для цифрового будущего

В целом под девизом "Вызовы приняты" Hitachi представляет полную экосистему из более 30 машин. В частности, на подиум выставлено девять экскаваторов с нулевым уровнем выбросов, разработанных совместно с KTEG, весом от 1,7 до 30 тонн, включая первые решения на основе водорода.

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Как говорится на ФБ-странице представительского офиса Hitachi Construction Nederland, в демонстрационной зоне был представлен полностью электрический автономный экскаватор на базе 14-тонной модели ZE135. Он вобрал в себя все инновации Landcros One.

На подиуме выставки дебютный новичок на базе ZE13. Фото: Hitachi Construction Nederland

Landcros One разработана недавно, ей нет еще и года. Она символизирует идеальное сочетание физического и цифрового миров. Этот прототип отражает достижения Hitachi в дизайне, оцифровке и экологичности.

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Благодаря футуристической эстетике, что отображается на дебютном экскаваторе, характеристики которого еще не раскрыты, интеллектуальным системам управления и полному подключению машина прокладывает путь для нового поколения – более эффективного, безопасного и адаптированного оборудования.

Система управления Landcros Connect парком способна интегрировать оборудование от различных брендов, предлагает анализ в реальном времени для максимального повышения производительности и эффективности работы.

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"Это больше, чем просто машина. Мы хотим быть ближе, чем когда-либо, к нашим клиентам, понимать их вызовы и предоставлять решения, которые сочетают физическое и цифровое для построения более эффективного и устойчивого будущего", – объясняет президент и генеральный директор Hitachi Construction Machinery Europe Франческо Куаранта.