Hitachi показала футуристичний екскаватор для цифрового майбутнього

Загалом під девізом «Виклики прийняті» Hitachi представляє повну екосистему з понад 30 машин. Зокрема, на подіум виставлено дев'ять екскаваторів з нульовим рівнем викидів, розроблених спільно з KTEG, вагою від 1,7 до 30 тонн, включаючи перші рішення на основі водню.

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Як йдеться на ФБ-сторінці представницького офісу Hitachi Construction Nederland, у демонстраційній зоні був презентований повністю електричний автономний екскаватор на базі 14-тонної моделі ZE135. Він увібрав в себе усі інновації Landcros One.

На подіумі виставки дебютний новачок на базі ZE13. Фото: Hitachi Construction Nederland

Landcros One розроблена недавно, їй немає ще й року. Вона символізує ідеальне поєднання фізичного та цифрового світів. Цей прототип відображає досягнення Hitachi у дизайні, оцифровці та екологічності.

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Завдяки футуристичній естетиці, що відображається на дебютному екскаваторі, характеристики якого ще не розкрито, інтелектуальним системам керування та повному підключенню машина прокладає шлях для нового покоління – більш ефективного, безпечного та адаптованого обладнання.

Система керування Landcros Connect парком здатна інтегрувати обладнання від різних брендів, пропонує аналіз у реальному часі для максимального підвищення продуктивності та ефективності роботи.

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"Це більше, ніж просто машина. Ми хочемо бути ближче, ніж будь-коли, до наших клієнтів, розуміти їхні виклики та надавати рішення, які поєднують фізичне та цифрове для побудови більш ефективного та сталого майбутнього", – пояснює президент та генеральний директор Hitachi Construction Machinery Europe Франческо Куаранта.