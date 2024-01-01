Українські піротехніки навчаються машинному розмінуванню в Японії та Камбоджі

Загалом у нинішньому році Україна отримає від уряду Японії та японського агентства міжнародного співробітництва JICA 14 одиниць такої техніки, а решту 8 машин мають надійти до квітня наступного року.

В основному прибуде техніка машинобудівної компанії Nikken Corporation, що спеціалізується на перелицюванні звичайних будівельних екскаваторів Hitachi ZX160 у машини гуманітарного розмінування. Є заводи, що переробляють в піротехнічну техніку бульдозери Komatsu D85 MS. Один з них вже напівдорозі до України.

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Зазвичай для такого спецтранспорту готуються фронтальні навісні робочі органи, на кабіну та моторний модуль навішується бронювання з усіх боків, а у віконниці встановлюється броньоване скло.

Наразі Nikken Corporation передала замовникам у дев'яти країнах 113 машин для розмінування. Фото: Nikken

Екскаватори та бульдозери розмінування можуть управлятися операторами як з кабіни, так і дистанційно з поясного джойстикового пульта. В операційному режимі у зоні розмінування використовується дистанційне управління.

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Скажімо, завод у японській префектурі Яманаші не лише виготовляє машин механізованого розмінування Nikken екскаваторного типу, але й має тренінговий центр для навчання операторів спецтранспорту.

Навчальний курс розрахований на два етапи. Фото: МВС України

Як повідомляє на своїй офіційній сторінці в Facebook Міністерство внутрішніх справ України, спершу навчання проходить на базі провідних машинобудівних компаній, такої як Nikken Corporation, а потім – у Камбоджійському центрі з протимінної діяльності (СМАС). Саме в роботі на мінних полях Камбоджі найбільше техніки Nikken.

Там про цю гідравлічну машину для розмінування екскаваторного типу з барабанним ротаційним різаком на стрілі йдуть гарні відгуки. Унікальний різак має 40 лез довжиною 20 сантиметрів, що в операційному режимі вгризаються в землі й підривають міни.

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Якщо про будівельні екскаватори цієї моделі в Україні вже добре знають, то про машини розмінування на їх базі інформації обмаль. Унікальність не лише в схемі бронювання, але й в робочій атрибутиці. Леза навіски тут особливо міцні, виготовлені з оригінального металевого сплаву, оскільки звичайні леза легко зруйнувалися б під впливом тепла та удару від вибуху міни.

Шість машин, дві з яких прийшли до України в липні, вже працюють у підрозділах ДСНС на деокупованих територіях. Управляють ними досвідчені спеціалісти, котрі пройшли японський курс підготовки.

Про кількість наших спеціалістів на нинішньому навчанні в Японії та коли вони повернуться додому, не повідомляється.