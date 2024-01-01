Украинские пиротехники учатся машинному разминированию в Японии и Камбодже

Всего в нынешнем году Украина получит от правительства Японии и японского агентства международного сотрудничества JICA 14 единиц такой техники, а остальные 8 машин должны поступить до апреля следующего года.

В основном прибудет техника машиностроительной компании Nikken Corporation, специализирующейся на перелицовке обычных строительных экскаваторов Hitachi ZX160 в машины гуманитарного разминирования. Есть заводы, переделывающие в пиротехническую технику бульдозеры Komatsu D85 MS. Один из них уже на полпути в Украину.

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Обычно для такого спецтранспорта готовятся фронтальные навесные рабочие органы, на кабину и моторный модуль навешивается бронирование со всех сторон, а в оконные проемы устанавливается бронированное стекло.

Nikken Corporation передала заказчикам в девяти странах 113 машин для разминирования. Фото: Nikken

Экскаваторы и бульдозеры разминирования могут управляться операторами как из кабины, так и дистанционно с поясного джойстикового пульта. В операционном режиме в зоне разминирования используется дистанционное управление.

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Скажем, завод в японской префектуре Яманаши не только производит машин механизированного разминирования Nikken экскаваторного типа, но и имеет тренинговый центр для обучения операторов спецтранспорта.

Учебный курс рассчитан на два этапа. Фото: МВД Украины

Как сообщает на своей официальной странице в Facebook Министерство внутренних дел Украины, сначала обучение проходит на базе ведущих машиностроительных компаний, такой как Nikken Corporation, а затем – в Камбоджийском центре по противоминной деятельности (СМАС). Именно в работе на минных полях Камбоджи больше всего техники Nikken.

Там об этой гидравлической машине для разминирования экскаваторного типа с барабанным ротационным резаком на стреле идут хорошие отзывы. Уникальный резак имеет 40 лезвий длиной 20 сантиметров, которые в операционном режиме вгрызаются в землю и взрывают мины.

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Если о строительных экскаваторах этой модели в Украине уже хорошо знают, то о машинах разминирования на их базе информации мало. Уникальность не только в схеме бронирования, но и в рабочей атрибутике. Лезвия навески здесь особенно прочные, изготовлены из оригинального металлического сплава, поскольку обычные лезвия легко разрушились бы под воздействием тепла и удара от взрыва мины.

Шесть машин, две из которых пришли в Украину в июле, уже работают в подразделениях ГСЧС на деоккупированных территориях. Управляют ими опытные специалисты, которые прошли японский курс подготовки.

О количестве наших специалистов на нынешнем обучении в Японии и когда они вернутся домой, не сообщается.