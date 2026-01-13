Honda изменила логотип, но не для всех автомобилей

Японский автопроизводитель готовится к символическому, но показательному изменению. Обновленный “знак H” станет визуальным маркером новой эпохи Honda - с акцентом на электрификацию, интеллектуальные технологии и переосмысление роли автомобиля, сообщили в компании Honda.

Новый символ для нового этапа

Honda официально объявила о переходе на обновленный дизайн фирменного "знака H", который отныне станет символом именно автомобильного бизнеса компании. Новый эмблематический стиль будет применяться к будущим электромобилям, а также к ключевым гибридным моделям, начиная с 2027 года.

Фактически речь идет не о косметическом обновлении логотипа, а о визуальном отражении стратегических изменений, которые переживает бренд. Honda входит в фазу глубокой трансформации, где электрификация и программно-ориентированные решения выходят на первый план.

Где появится новый знак

Первыми обновленный "H" получат автомобили следующего поколения, которые появятся на рынке с 2027 года.

Параллельно новый знак постепенно будут интегрировать и в другие направления деятельности компании - от дилерских центров и корпоративных коммуникаций до автоспортивных проектов.

Таким образом Honda стремится создать единый, узнаваемый язык бренда, который будет отвечать новой реальности автомобильной индустрии. Это особенно важно на фоне растущей конкуренции со стороны электромобильных стартапов и технологических гигантов, где визуальная идентичность играет все большую роль.

Что означает новый дизайн

Обновленный знак H выполнен в более плоском и минималистичном стиле. По замыслу дизайнеров, его форма символизирует две вытянутые руки - метафору стремления Honda расширять возможности мобильности и отвечать потребностям людей в разных регионах мира.

В компании подчеркивают, что новая эмблема должна ассоциироваться не только с автомобилем как продуктом, но и с новой ценностью для клиента. Речь идет о сочетании электрических силовых установок, цифровых сервисов и интеллектуальных систем помощи водителю, которые постепенно будут становиться стандартом для моделей бренда.

Логотип с историей

Фирменный знак H впервые появился еще в 1963 году и с тех пор неоднократно менялся вместе с самим брендом.

Каждая итерация отражала определенный этап развития Honda - от инженерной компании с мотоциклетными корнями до глобального автопроизводителя.

Нынешнее обновление приурочено к появлению электромобилей следующего поколения, в частности концептуальной серии Honda 0. Именно она должна задать тон будущим серийным моделям и определить, какой Honda видит себя во второй половине десятилетия.

Что это означает для рынка

Смена фирменного знака - всегда больше, чем дизайн. Для Honda это сигнал о переходе к новой фазе, где традиционная инженерная школа сочетается с программной логикой и электрической мобильностью. И уже с 2027 года этот сигнал станет заметным не только в презентациях, но и непосредственно на автомобилях, которые выедут на дороги.