Honda змінила логотип, але не для всіх авто

Японський автовиробник готується до символічної, але показової зміни. Оновлений «знак H» стане візуальним маркером нової епохи Honda — з акцентом на електрифікацію, інтелектуальні технології та переосмислення ролі автомобіля, повідомили компанії Honda.

Новий символ для нового етапу

Honda офіційно оголосила про перехід на оновлений дизайн фірмового «знака H», який відтепер стане символом саме автомобільного бізнесу компанії. Новий емблематичний стиль застосовуватиметься до майбутніх електромобілів, а також до ключових гібридних моделей, починаючи з 2027 року.

Фактично йдеться не про косметичне оновлення логотипа, а про візуальне відображення стратегічних змін, які переживає бренд. Honda входить у фазу глибокої трансформації, де електрифікація та програмно-орієнтовані рішення виходять на перший план.

Де з’явиться новий знак

Першими оновлений «H» отримають автомобілі наступного покоління, які з’являться на ринку з 2027 року.

Паралельно новий знак поступово інтегруватимуть і в інші напрями діяльності компанії — від дилерських центрів та корпоративних комунікацій до автоспортивних проєктів.

Таким чином Honda прагне створити єдину, впізнавану мову бренду, яка відповідатиме новій реальності автомобільної індустрії. Це особливо важливо на тлі зростаючої конкуренції з боку електромобільних стартапів і технологічних гігантів, де візуальна ідентичність відіграє дедалі більшу роль.

Що означає новий дизайн

Оновлений знак H виконаний у більш пласкому та мінімалістичному стилі. За задумом дизайнерів, його форма символізує дві витягнуті руки — метафору прагнення Honda розширювати можливості мобільності та відповідати потребам людей у різних регіонах світу.

У компанії підкреслюють, що нова емблема має асоціюватися не лише з автомобілем як продуктом, а й з новою цінністю для клієнта. Йдеться про поєднання електричних силових установок, цифрових сервісів та інтелектуальних систем допомоги водієві, які поступово ставатимуть стандартом для моделей бренду.

Логотип з історією

Фірмовий знак H вперше з’явився ще у 1963 році й відтоді неодноразово змінювався разом із самим брендом.

Кожна ітерація відображала певний етап розвитку Honda — від інженерної компанії з мотоциклетним корінням до глобального автовиробника.

Нинішнє оновлення приурочене до появи електромобілів наступного покоління, зокрема концептуальної серії Honda 0. Саме вона має задати тон майбутнім серійним моделям і визначити, якою Honda бачить себе у другій половині десятиліття.

Що це означає для ринку

Зміна фірмового знака — завжди більше, ніж дизайн. Для Honda це сигнал про перехід до нової фази, де традиційна інженерна школа поєднується з програмною логікою та електричною мобільністю. І вже з 2027 року цей сигнал стане помітним не лише в презентаціях, а й безпосередньо на автомобілях, які виїдуть на дороги.