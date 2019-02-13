Он составит компанию предсерийной версии компактного электрического хэтчбека Urban EV.

Honda готовится представить на Женевском автосалоне пару компактных электрокаров: вместе с предсерийном Urban EV японцы покажут концепт Tomo VE.

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Прототип электрического пикапа Tomo был создан в партнерстве с Istituto Europeo di Design – Европейским Институтом дизайна из Милана. Название концепта означает "друг" по-японски, поэтому у Urban EV на стенде в Женеве будет приятель.

Фото: концепт Honda Tomo VE / Honda

Для этого дела Honda отправила 13 студентов и перед нами их дипломная работа: электрический пикап с крошечным кузовом. Автомобиль имеет длину всего лишь 399 сантиметров, поэтому он немного больше Mazda Miata.

Сейчас о практической реализации этого проекта речь не идет, однако внешний вид дает надежду, что "Хонда" таки решится на выпуск чего-то подобного.

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