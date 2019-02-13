Він складе компанію передсерійній версії компактного електричного хетчбека Urban EV.

Honda готується представити на Женевському автосалоні пару компактних електрокарів: разом з передсерійним Urban EV японці покажуть концепт Tomo VE.

Також цікаво: Відео: 70-річна жінка вчиться дріфту на BMW M4 Competition

Прототип електричного пікапа Tomo був створений у партнерстві з Istituto Europeo di Design – Європейським Інститутом Дизайну з Мілану. Назва концепта означає “друг” японською, тож в Urban EV на стенді у Женеві буде приятель.

Фото: концепт Honda Tomo VE / Honda

Для цієї справи Honda відправила 13 студентів і перед нами їхня дипломна робота: електричний пікап з крихітним кузовом. Автомобіль має довжину лише у 399 сантиметрів, тож він трохи більший за Mazda Miata.

Наразі про практичну реалізацію цього проекту мова не йде, однак зовнішній вигляд дає надію, що “Хонда” таки зважиться на випуск чогось подібного.

Також цікаво: Mitsubishi представила оновлений компактний кросовер ASX 2020