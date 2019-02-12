Модернізований ASX дебютує на Женевському автосалоні у новому вигляді і з новим мотором для Європейського ринку.

Компанія Mitsubishi представила оновлений компактний кросовер ASX третього покоління для Європи.

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Оновлений Mitsubishi ASX 2020 покажуть публіці на автосалоні в Женеві, а у продаж він надійде цього року, так коли саме – буде оголошено під час прем’єри. Також на весняному автошоу японський виробник покаже концепт електричного кросовера Engelberg Tourer.

Фото: Mitsubishi ASX 2020 / Mitsubishi

Спереду ASX 2020 дуже подібний до мінівена Mitsubishi Delica, котрий не продається в Україні та Eclipse Cross, котрий є у наших дилерів. Загалом, з такими змінами в дизайні та новим двигуном ASX міг би претендувати на зміну поколінь, однак це буде лише оновлення моделі, що випускається з 2010 року.

Зміни в інтер'єрі включають збільшений на дюйм екран мультимедійної системи та вбудовану навігацію Tom Tom з інформацією про трафік в реальному часі, доступну для топових комплектацій. Цікаво, що творці автомобіля пообіцяли згодом представити додаток для смартфонів, котрий дозволятиме контролювати окремі параметри автомобіля.

Фото: Mitsubishi ASX 2020 / Mitsubishi

В Європі Mitsubishi ASX отримає атмосферний 2-літровий бензиновий мотор з 5-ступінчатою механічною трансмісією чи варіатором. Характеристики поки що не названі, однак такий самий агрегат у Mitsubishi Outlander продукує 148 к.с. Кросовер буде доступний як з переднім, так і з повним приводом.

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