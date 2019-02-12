Модернизированный ASX дебютирует на Женевском автосалоне в новом виде и с новым мотором для Европейского рынка.

Компания Mitsubishi представила обновленный компактный кроссовер ASX третьего поколения для Европы.

Также интересно: Toyota показала, как может выглядеть новая Supra TRD Performance Line

Обновленный Mitsubishi ASX 2020 покажут публике на автосалоне в Женеве, в продажу он поступит в этом году, а когда именно – будет объявлено во время премьеры. Также на весеннем автошоу японский производитель покажет концепт электрического кроссовера Engelberg Tourer.

Фото: Mitsubishi ASX 2020 / Mitsubishi

Спереди ASX 2020 очень похож на минивэн Mitsubishi Delica, который не продается в Украине, и Eclipse Cross, который есть у наших дилеров. В общем, с такими изменениями в дизайне и новым двигателем ASX мог бы претендовать на смену поколений, однако это будет лишь обновление модели, выпускаемой с 2010 года.

Изменения в интерьере включают увеличенный на дюйм экран мультимедийной системы и встроенную навигацию Tom Tom с информацией о трафике в реальном времени, доступную для топовых комплектаций. Интересно, что создатели автомобиля пообещали позже представить приложение для смартфонов, которое позволит контролировать отдельные параметры автомобиля.

Фото: Mitsubishi ASX 2020 / Mitsubishi

В Европе Mitsubishi ASX получит атмосферный 2-литровый бензиновый мотор с 5-ступенчатой механической трансмиссией или вариатором. Характеристики пока не названы, однако такой же агрегат у Mitsubishi Outlander продуцирует 148 л.с. Кроссовер будет доступен как с передним, так и с полным приводом.

Также интересно: BMW такого не делает: 2020 Alpina B7