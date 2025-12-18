Hyundai и Kia модернизируют миллионы автомобилей после лет угонов

Соглашение было достигнуто с двухпартийной коалицией из 36 генеральных прокуроров штатов США и округа Колумбия. Власти обвинили автопроизводителей в продаже автомобилей с недостаточным уровнем защиты, что напрямую способствовало волне угонов, известной как “Kia Challenge”, которая распространилась через TikTok и другие соцсети.

По условиям урегулирования Hyundai и Kia выплатят штатам в целом до 9 миллионов долларов для покрытия расходов на расследование. В то же время компенсации для самих владельцев выглядят значительно скромнее, пишет Carscoops.

Компенсации для владельцев: ограниченные и выборочные

Автовладельцы смогут претендовать на возмещение только в случае “квалифицированной кражи”. Максимальная компенсация составляет до 4500 долларов в случае полной потери автомобиля и до 2250 долларов - при частичном повреждении. Если же имела место только попытка угона, сумма ограничивается 375 долларами.

Hyundai Elantra

Эти цифры уже вызвали критику, ведь даже неудачная попытка кражи часто приводит к повреждению рулевой колонки и разбитых окон - ремонт которых легко превышает предложенную сумму. Кроме того, многие владельцы столкнулись с падением стоимости перепродажи, ростом страховых тарифов или полным отказом страховых компаний от покрытия.

Бесплатные защитные обновления для миллионов авто

Кроме денежных выплат, Hyundai и Kia взяли на себя обязательства оборудовать все новые автомобили, продаваемые в США, иммобилайзерами двигателя. Также компании предложат бесплатные усиленные цинком защитные чехлы для цилиндров зажигания примерно 7,1 миллиона автомобилей, которые уже находятся в эксплуатации.

В программу входят и те владельцы, которые ранее могли рассчитывать только на программные обновления против угона. По оценкам, установка этих механических защитных элементов может стоить автопроизводителям более 500 миллионов долларов, если все владельцы воспользуются предложением.

Как возникла проблема

По данным прокуратуры Калифорнии, в период с 2011 по 2022 год Hyundai и Kia продавали в США автомобили без иммобилайзеров двигателя - элементов, которые уже тогда были стандартом для большинства других автопроизводителей. Примечательно, что аналогичные модели этих марок в Канаде и Европе такими системами оснащались. Уязвимость быстро стала известной широкой общественности, а видео с демонстрацией простого способа угона массово распространились в Интернете.

Резкий рост преступности и серьезные последствия

Последствия не заставили себя ждать. В Лос-Анджелесе количество угонов автомобилей Hyundai и Kia в 2022 году выросло примерно на 85%, и эти марки составили около 20% всех угнанных авто в городе. В прошлом году Hyundai Elantra, Hyundai Sonata и Kia Optima возглавили рейтинги самых угнанных автомобилей в США.

Правоохранители также отмечают, что многие угнанные машины использовались для совершения других преступлений и попадали в серьезные ДТП, в частности с летальным исходом. Таким образом, проблема вышла далеко за пределы имущественных потерь отдельных владельцев и превратилась в вопрос общественной безопасности.