Видео от Gotcha Cars показывает компьютерные рендеры Palisade, сделанные на базе шпионских фото. Похоже, флагманский кроссовер Hyundai ждут значительные изменения в дизайне.

Hyundai Palisade дебютировал в 2018 году как корпоративный двоюродный брат Kia Telluride, который привлек многих клиентов своим смелым дизайном и практичным салоном. Новые шпионские фотографии свидетельствуют о том, что автопроизводитель уже работает над обновлением модели, теперь мы можем посмотреть на обновленную модель на неофициальных изображениях.

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Канал Gotcha Cars на YouTube получил шпионские фотографии Palisade из южнокорейских источников, на которых видны изменения, которые будут внесены в переднюю часть. Дизайнеры в команде решили очистить закамуфлированные детали прототипа и результатом является галерея ниже, изображающая возможный дизайн обновленного Palisade.

Визуализация демонстрирует "лицо" с узнаваемыми чертами нового Hyundai Tucson. Это означает большую и более выраженную решетку с интегрированными светодиодными элементами. Фары будут подчеркнуты новыми хромированными полосками, а в центре разместится больший логотип Hyundai.

Фото: неофициальные рендеры обновленного Hyundai Palisade / Gotcha Cars / Motor1

Фары и дальше будут иметь разделенный дизайн, а нижняя часть, вероятно, получит редизайн. Наиболее заметным изменением является тот факт, что вертикальные ходовые огни теперь расположены на наружной стороне фары.

Это буквально все, что можно сказать об обновленном Palisade. Ожидается, что изменения в салоне будут включать некоторые заимствования от люксового электрокара Genesis GV60, в частности, новый информационно-развлекательный комплекс и селектор передач Crystal Sphere.