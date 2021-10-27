Відео від Gotcha Cars демонструє комп'ютерні рендери Palisade, створені на основі шпигунських фото. Схоже, на флагманський кросовер Hyundai чекають значні зміни в дизайні.

Hyundai Palisade дебютував у 2018 році, як корпоративний двоюрідний брат Kia Telluride, який привернув багатьох клієнтів своїм сміливим дизайном та практичним салоном. Нові шпигунські фотографії свідчать про те, що автовиробник уже працює над оновленням моделі, а тепер ми можемо подивитися на оновлену модель на неофіційних зображеннях.

Дізнайтесь також: Mercedes-Benz вже готує друге покоління електричного кросовера EQC

Канал Gotcha Cars на YouTube отримав шпигунські фотографії Palisade з південнокорейських джерел, на яких видно зміни, які будуть внесені в передню частину. Дизайнери в команді вирішили очистити закамуфльовані деталі прототипа і результатом є галерея нижче, що зображує можливий дизайн оновленого Palisade.

Візуалізація демонструє “обличчя” з впізнаваними рисами нового Hyundai Tucson. Це означає більшу та більш виражену решітку з інтегрованими світлодіодними світловими елементами. Фари будуть підкреслені новими хромованими смужками, а в центрі розміститься більший логотип Hyundai.

Фото: неофіційні рендери оновленого Hyundai Palisade / Gotcha Cars / Motor1

Фари й надалі мати розділений дизайн, а нижня частина, ймовірно, отримає редизайн. Найбільш помітною зміною є той факт, що вертикальні ходові вогні тепер розташовані на зовнішньому боці фари.

Це буквально все, що наразі можна сказати про оновлений Palisade. Очікується, що зміни в салоні включатимуть деякі запозичення від люксового електрокара Genesis GV60, зокрема новий інформаційно-розважальний комплекс і селектор передач Crystal Sphere.