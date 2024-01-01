Hyundai поделился тизером концепта Insteroid: что это за автомобиль

Название Hyundai Insteroid – это комбинация названия серийного компактного электромобиля Inster и приложения “Steroid”, что указывает на высокую мощность модели. Однако, никаких технических аспектов пока не было раскрыто, поскольку автопроизводитель поделился лишь несколькими тизерами.

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Официальный дебют концепции состоится в начале апреля. На первый взгляд, шоу-кар имеет очень мало общего с обычным Inster. Она получила совершенно новый кузов с массивными расширениями колесных арок.

Кажется, жесткость кузова была дополнительно усилена каркасом безопасности. Кроме того, дизайнеры Hyundai создали набор аэродинамических колес и добавили габаритное заднее антикрыло.

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Несколько тизеров показывают, что автомобиль будет оснащен ярко-оранжевыми акцентами и уникальным логотипом. Один тизер, вероятно, показывает руль, включая кнопки Boost, настройки режима вождения и отдельный трековый режим. Сиденья имеют оранжевые ремни безопасности.

По словам Hyundai, Insteroid - это “захватывающий глюк в автомобильной матрице, который плавно сочетает в себе эстетику видеоигр, что раздвигает границы, с инженерной техникой реального мира, чтобы создать автомобиль, который выглядит так, будто он преобразован прямо из цифрового спидвея”.

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К слову, серийный электромобиль Hyundai Inster, на котором основан концепт, имеет электродвигатель мощностью 95 л.с. в базовой версии и 113 л.с. во флагманской. Вполне вероятно, Hyundai предоставит Insteroid более мощную трансмиссию, возможно, силовую установку от Ioniq 5 N.