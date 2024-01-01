Hyundai поділився тизером концепта Insteroid: що це за автомобіль

Назва Hyundai Insteroid – це комбінація назви серійного компактного електромобіля Inster та додатку “Steroid”, що вказує на високу потужність моделі. Однак, жодних технічних аспектів поки що не було розкрито, оскільки автовиробник поділився лише декількома тизерами.

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Офіційний дебют концепції відбудеться на початку квітня. На перший погляд, шоу-кар має дуже мало спільного зі звичайним Inster. Вона отримала абсолютно новий кузов з масивними розширеннями колісних арок.

Здається, жорсткість кузова була додатково посилена каркасом безпеки. Крім того, дизайнери Hyundai створили набір аеродинамічних коліс й додали габаритне заднє антикрило.

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Кілька тизерів показують, що автомобіль буде оснащений яскраво-помаранчевими акцентами та унікальним логотипом. Один тизер, ймовірно, показує кермо, включаючи кнопки Boost, налаштування режиму водіння та окремий трековий режим. Сидіння мають помаранчеві ремені безпеки.

За словами Hyundai, Insteroid — це “захоплюючий глюк в автомобільній матриці, який плавно поєднує в собі естетику відеоігор, що розсуває межі, з інженерною технікою реального світу, щоб створити автомобіль, який виглядає так, ніби він перетворений прямо з цифрового спідвею”.

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До слова, серійний електромобіль Hyundai Inster, на якому засновано концепт, має електродвигун потужністю 95 к.с. у базовій версії та 113 к.с. у флагманській. Цілком ймовірно, Hyundai надасть Insteroid більш потужну трансмісію, можливо, силову установку від Ioniq 5 N.