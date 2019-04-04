Но еще не готова выпустить ее на рынок.

Сегодня многие автопроизводители уже используют так называемый "виртуальный кокпит" в своих серийных моделях, предлагая его в качестве дополнительной опции или прерогативы дорогих комплектаций. Hyundai собирается разорвать шаблон и начать оснащение своих машин такой системой снизу. Хотя и неясно когда именно.

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Компания Hyundai с 2015 года ведет разработку собственного виртуального кокпита – альтернативного набора приборов и инструментов, которые освобождают салон от лишних физических кнопок. Подобные системы уже имеют Peugeot (i-Cockpit), Mercedes-Benz (MBUX), Renault (Smart Cockpit), Seat (Digital Cockpit) и другие производители. То, что мы можем увидеть сейчас на фотографиях и видео от Hyundai – еще не финальная версия продукта.

Фото: концепция электронного кокпита Hyundai / Hyundai

Для демонстрации концепции был выбран недорогой хэтчбек Hyundai i30, поскольку в компании убеждены, что инновации должны быть доступны широкой общественности, а не только прерогативой дорогих сегментов авто.

Hyundai сообщает, что мультислойный дисплей панели приборов состоит из двух дисплеев, расположенных в шести миллиметрах друг над другом. Расстояние между ними позволяет создавать трехмерные эффекты. А в руль встроены два сенсорные экраны, на каждом из которых можно разместить до пяти виртуальных кнопок с тактильными модулями для обратного отклика на нажатие. Также предполагается, что можно будет выбрать дизайн пиктограмм для сенсорных кнопок на руле, адаптировав их к собственным вкусам.

Южнокорейский автопроизводитель не сообщает, когда такой кокпит появится в серийных автомобилях, хотя отмечает, что система показала успешные результаты при длительных испытаниях в режиме реальной жизни в Германии.

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