Але ще не готова випустити її на ринок.

Сьогодні чимало автовиробників вже використовують так званий “віртуальний кокпіт” у своїх серійних моделях, пропонуючи його у якості додаткової опції чи прерогативи дорогих комплектацій. Hyundai збирається розірвати шаблон і почати оснащення своїх машин такою системою знизу. Хоча й неясно коли саме.

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Компанія Hyundai з 2015 року веде розробку власного віртуального кокпіта – альтернативного набору приладів та інструментів, які звільняють салон від зайвих фізичних кнопок. Подібні системи вже мають Peugeot (i-Cockpit), Mercedes-Benz (MBUX), Renault (Smart Cockpit), Seat (Digital Cockpit) та інші виробники. Те, що ми можемо побачити зараз на фотографіях і відео від Hyundai – ще не фінальна версія продукту.

Фото: концепція електронного кокпіта Hyundai / Hyundai

Для демонстрації концепції був обраний недорогий хетчбек Hyundai i30, оскільки у компанії переконані, що інновації повинні бути доступними широкому загалу, а не лише прерогативою дорогих сегментів авто.

Hyundai повідомляє, що мультишаровий дисплей панелі приладів складається з двох дисплеїв, розташованих в шести міліметрах один над одним. Відстань між ними дозволяє створювати тривимірні ефекти. А в кермо вбудовані два сенсорні екрани, на кожному з яких можна розмістити до п'яти віртуальних кнопок з тактильними модулями для зворотнього відклику на натискання. Також передбачається, що можна буде вибрати дизайн піктограм для сенсорних кнопок на кермі, адаптувавши їх до власних смаків.



Південнокорейський автовиробник не повідомляє, коли такий кокпіт з’явиться у серійних автомобілях, хоча зазначає, що система показала успішні результати під час тривалих випробувань у режимі реального життя в Німеччині.

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