Hyundai представил новую Staria Electric: фото

Staria Electric стала логическим продолжением стратегии электрификации бренда, перенося наработки Hyundai в сфере EV в хорошо знакомый и практичный формат. По словам президента и генерального директора Hyundai Motor Europe Ксавье Мартине, модель создана с учетом реальных потребностей европейских клиентов.

Электрический MPV сочетает исключительную просторность и гибкость салона с новой высоковольтной системой быстрой зарядки и обновленным интерьером, предлагая эффективную электрическую мобильность для ежедневного использования - от семейных поездок до профессиональных перевозок.

Пространство как ключевая идея модели

В основе Staria Electric лежит идея максимально открытого и адаптивного внутреннего пространства. Плоский пол, высокая линия крыши и продуманная компоновка сидений формируют атмосферу лаунжа, где пассажиры могут свободно двигаться и комфортно проводить время в дороге.

Эту пространственность подчеркивает дизайнерская концепция Hyundai Inside-Out, в соответствии с которой внешний вид автомобиля формируется вокруг ощущений внутри салона. Удлиненный кузов, низкая линия окон и большая площадь остекления не только создают узнаваемый образ, но и обеспечивают превосходную обзорность и наполняют салон естественным светом, усиливая ощущение открытости и спокойствия.

Электрическая силовая установка и 800-вольтовая архитектура

Staria Electric оснащена полностью электрической силовой установкой с передним приводом, которая сочетает батарею емкостью 84 кВт-ч и электродвигатель мощностью 160 кВт. Ключевой технической особенностью модели стала 800-вольтная электрическая архитектура - редкое решение для сегмента MPV, которое уже зарекомендовало себя на моделях линейки IONIQ.

Она обеспечивает стабильную подачу мощности, минимальный тепловыделение и возможность многократной быстрой зарядки без потери эффективности. При оптимальных условиях Staria Electric способна заряжаться с 10 до 80 процентов примерно за 20 минут, что делает дальние путешествия значительно удобнее.

Для ежедневного использования предусмотрено встроенное зарядное устройство переменного тока мощностью 11 кВт, а подогрев крышки зарядного порта повышает комфорт в холодную погоду. Ориентировочный запас хода до 400 километров по циклу WLTP позволяет уверенно планировать как городские поездки, так и междугородние маршруты.

Комфорт, тишина и уверенная динамика

Электрическая силовая установка формирует спокойный и изысканный характер движения Staria Electric. Минимальный уровень шума и вибраций в салоне, в сочетании с усиленной подвеской и дополнительными звукопоглощающими материалами, создает расслабленную атмосферу во время длительных поездок. Плавное и линейное ускорение особенно важно при перевозке пассажиров и багажа, а мгновенный электрический крутящий момент обеспечивает уверенную реакцию на педаль акселератора.

Даже при полной загрузке автомобиль сохраняет стабильность и предсказуемость в управлении. Оптимизированные настройки подвески позволяют комфортно двигаться как по городским улицам, так и автомагистралями, а буксировочная способность до 2 000 кг с тормозами расширяет возможности использования.

Дизайн, подчеркивающий электрическую идентичность

Внешне STARIA Electric сохраняет характерный силуэт модели с ДВС, но получила ряд специальных EV-элементов. Закрытая передняя часть с упрощенными геометрическими поверхностями заменяет традиционные воздухозаборники, улучшая аэродинамику и формируя чистый, высокотехнологичный образ. Сплошная горизонтальная световая линия подчеркивает ширину автомобиля и его футуристический характер.

Широкие сдвижные двери и большая крышка багажного отделения обеспечивают удобный доступ к салону и грузовому пространству, что особенно важно для семей и профессиональных перевозок. Переднее расположение зарядного порта добавляет практичности при использовании общественных зарядных станций.

Интерьер, ориентирован на людей и технологии

Внутри Staria Electric открывается светлое и спокойное пространство с горизонтальной архитектурой, которая визуально расширяет салон. Два 12,3-дюймовые дисплеи сочетают цифровую панель приборов и мультимедийную систему Hyundai Connected Car Navigation Cockpit нового поколения, поддерживающую беспроводные обновления программного обеспечения, а интеграция Apple CarPlay и Android Auto позволяет пользоваться смартфоном без кабелей.

Функция Vehicle-to-Load позволяет питать внешние и внутренние устройства непосредственно от батареи автомобиля, расширяя возможности использования Staria Electric далеко за пределы транспорта, а дополнительные камеры и система голосового общения с пассажирами упрощают контроль за вторым и третьим рядом сидений, что особенно полезно для семей и шаттл-сервисов.

Версии и выход на рынки

На старте продаж Hyundai предложит Staria Electric в двух конфигурациях - семиместной Luxury, ориентированной на семейное и частное использование, и девятиместной Wagon, созданной для групповых поездок и пассажирских перевозок. Обе версии сохраняют высокую гибкость трансформации салона и большой объем багажного отделения.

Продажи Hyundai Staria Electric стартуют в Корее и Европе в первой половине 2026 года, после чего модель постепенно появится и на других рынках. Производство наладят на заводе Hyundai Motor в Ульсане, Южная Корея.