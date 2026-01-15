Hyundai представив нову Staria Electric: фото

Staria Electric стала логічним продовженням стратегії електрифікації бренду, переносячи напрацювання Hyundai у сфері EV в добре знайомий і практичний формат. За словами президента та генерального директора Hyundai Motor Europe Ксав’є Мартіне, модель створена з урахуванням реальних потреб європейських клієнтів.

Електричний MPV поєднує виняткову просторість і гнучкість салону з новою високовольтною системою швидкого заряджання та оновленим інтер’єром, пропонуючи ефективну електричну мобільність для щоденного використання — від сімейних поїздок до професійних перевезень.

Простір як ключова ідея моделі

В основі Staria Electric лежить ідея максимально відкритого й адаптивного внутрішнього простору. Пласка підлога, висока лінія даху та продумане компонування сидінь формують атмосферу лаунжу, де пасажири можуть вільно рухатися й комфортно проводити час у дорозі.

Цю просторовість підкреслює дизайнерська концепція Hyundai Inside-Out, відповідно до якої зовнішній вигляд автомобіля формується навколо відчуттів усередині салону. Подовжений кузов, низька лінія вікон і велика площа скління не лише створюють впізнаваний образ, а й забезпечують чудову оглядовість і наповнюють салон природним світлом, посилюючи відчуття відкритості та спокою.

Електрична силова установка та 800-вольтна архітектура

Staria Electric оснащена повністю електричною силовою установкою з переднім приводом, яка поєднує батарею ємністю 84 кВт-год та електродвигун потужністю 160 кВт. Ключовою технічною особливістю моделі стала 800-вольтна електрична архітектура — рідкісне рішення для сегмента MPV, яке вже зарекомендувало себе на моделях лінійки IONIQ.

Вона забезпечує стабільну подачу потужності, мінімальний тепловиділ і можливість багаторазового швидкого заряджання без втрати ефективності. За оптимальних умов Staria Electric здатна заряджатися з 10 до 80 відсотків приблизно за 20 хвилин, що робить далекі подорожі значно зручнішими.

Для щоденного використання передбачено вбудований зарядний пристрій змінного струму потужністю 11 кВт, а підігрів кришки зарядного порту підвищує комфорт у холодну погоду. Орієнтовний запас ходу до 400 кілометрів за циклом WLTP дозволяє впевнено планувати як міські поїздки, так і міжміські маршрути.

Комфорт, тиша та впевнена динаміка

Електрична силова установка формує спокійний і вишуканий характер руху Staria Electric. Мінімальний рівень шуму та вібрацій у салоні, у поєднанні з посиленою підвіскою та додатковими звукопоглинальними матеріалами, створює розслаблену атмосферу під час тривалих поїздок. Плавне та лінійне прискорення особливо важливе при перевезенні пасажирів і багажу, а миттєвий електричний крутний момент забезпечує впевнену реакцію на педаль акселератора.

Навіть за повного завантаження автомобіль зберігає стабільність і передбачуваність у керуванні. Оптимізовані налаштування підвіски дозволяють комфортно рухатися як міськими вулицями, так і автомагістралями, а буксирувальна здатність до 2 000 кг із гальмами розширює можливості використання.

Дизайн, що підкреслює електричну ідентичність

Зовні STARIA Electric зберігає характерний силует моделі з ДВЗ, але отримала низку спеціальних EV-елементів. Закрита передня частина зі спрощеними геометричними поверхнями замінює традиційні повітрозабірники, покращуючи аеродинаміку та формуючи чистий, високотехнологічний образ. Суцільна горизонтальна світлова лінія підкреслює ширину автомобіля та його футуристичний характер.

Широкі зсувні двері та велика кришка багажного відділення забезпечують зручний доступ до салону й вантажного простору, що особливо важливо для сімей і професійних перевезень. Переднє розташування зарядного порту додає практичності під час використання громадських зарядних станцій.

Інтер’єр, орієнтований на людей і технології

Всередині Staria Electric відкривається світлий і спокійний простір із горизонтальною архітектурою, яка візуально розширює салон. Два 12,3-дюймові дисплеї поєднують цифрову панель приладів і мультимедійну систему Hyundai Connected Car Navigation Cockpit нового покоління, що підтримує бездротові оновлення програмного забезпечення, а інтеграція Apple CarPlay та Android Auto дозволяє користуватися смартфоном без кабелів.

Функція Vehicle-to-Load дає змогу живити зовнішні та внутрішні пристрої безпосередньо від батареї автомобіля, розширюючи можливості використання Staria Electric далеко за межі транспорту, а додаткові камери та система голосового спілкування з пасажирами спрощують контроль за другим і третім рядом сидінь, що особливо корисно для сімей і шатл-сервісів.

Версії та вихід на ринки

На старті продажів Hyundai запропонує Staria Electric у двох конфігураціях — семимісній Luxury, орієнтованій на сімейне та приватне використання, і дев’ятимісній Wagon, створеній для групових поїздок і пасажирських перевезень. Обидві версії зберігають високу гнучкість трансформації салону та великий об’єм багажного відділення.

Продажі Hyundai Staria Electric стартують у Кореї та Європі в першій половині 2026 року, після чого модель поступово з’явиться й на інших ринках. Виробництво налагодять на заводі Hyundai Motor в Ульсані, Південна Корея.