Он создан исключительно для Индии.

Новый внедорожник Hyundai Alcazar похож на Santa Fe и Palisade, делит платформу с Creta и будет предлагаться с трехрядным салоном.

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Как мы знаем, семиместный салон в кроссовере для Индии не является сенсацией, так как недавно на рынке страны стартовали продажи Force Trax Cruiser – внедорожника с 13-местным салоном. Впрочем, он больше напоминает общественный транспорт, чем личный, тогда как новая трехрядная модель Hyundai под названием Alcazar предлагает не настолько густонаселенное пространство.

Новинка основана на платформе местного кроссовера Creta с пятью местами и имеет растянутую колесную базу для размещения третьего ряда. Расстояние между осями у Alcazar составляет 2760 миллиметров, что на 15 сантиметров больше, чем у Creta.

Дверь, капот и передние крылья достались Alcazar от меньшего брата, но оформление передней части заметно отличается. Стекло задней четверти также новое, а задние фонари более объемные.

Наиболее очевидные изменения произошли внутри салона. Alcazar можно заказать с шестиместной компоновкой, при которой во втором ряду есть пара капитанских кресел. Также есть вариант с семью местами, причем обе конфигурации получили возможность сложить второй ряд одним нажатием кнопки, чтобы облегчить доступ к самым задним сидениям. Сиденья третьего ряда полностью складываются для дополнительной емкости, а также имеют раздельное расположение 50:50.

Hyundai Alcazar укомплектован 10,25-дюймовым сенсорным экраном, панорамным люком, беспроводной зарядкой, автоматическим климат-контролем, цифровой приборной панелью и 360-градусной камерой.

Под капотом – 2-литровый бензиновый двигатель, генерирующий 157 лошадиных сил и 192 ньютон-метра крутящего момента. Также есть 1,5-литровый турбодизель с отдачей 113 сил и 250 ньютон-метров. Оба они могут быть соединены с шестискоростной механической коробкой передач или автоматической с таким же количеством передач.

Старт продаж в Индии назначен на следующий месяц, цены пока не объявлены.

Фото: Hyundai Alcazar / Hyundai India