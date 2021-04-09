Він створений виключно для Індії.

Новий позашляховик Hyundai Alcazar подібний до Santa Fe та Palisade, ділить платформу з Creta і пропонуватиметься з трирядним салоном.

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Як ми знаємо, семимісний салон у кросовері для Індії не є сенсацією, оскільки нещодавно на ринку країни стартували продажі Force Trax Cruiser – позашляховика з 13-місним салоном. Втім, він більше нагадує громадський транспорт, ніж персональний, тоді як нова трирядна модель Hyundai під назвою Alcazar пропонує не настільки густонаселений простір.

Новинка заснована на платформі місцевого кросовера Creta з п'ятьма місцями та має розтягнуту колісну базу для розміщення третього ряду. Відстань між осями у Alcazar становить 2760 міліметрів, що на 15 сантиметрів більше, ніж у Creta.

Двері, капот та передні крила дістались Alcazar від меншого брата, але оформлення передньої частини помітно відрізняється. Скло задньої чверті також нове, а задні ліхтарі об’ємніші.

Найбільш очевидні зміни відбулися всередині салону. Alcazar можна замовити з шестимісним компонуванням, при якому в в другому ряду є пара капітанських крісел. Також є варіант із семи місцями, причому обидві конфігурації отримали можливість скласти другий ряд одним натисканням кнопки, щоб полегшити доступ до самих задніх сидінь. Сидіння третього ряду повністю складаються для додаткової ємності, а також мають роздільне розташування 50:50.

Hyundai Alcazar вкомплектований 10,25-дюймовим сенсорним екраном, панорамним люком, бездротовою зарядкою, автоматичним клімат-контролем, цифровою панеллю приладів та 360-градусною камерою.

Під капотом – 2-літровий бензиновий двигун, що генерує 157 кінських сил і 192 ньютон-метри крутного моменту. Також є 1,5-літровий турбодизель з віддачею 113 сили та 250 ньютон-метрів Обидва вони можуть бути поєднані з шестишвидкісною механічною коробкою передач або автоматичною з такою ж кількістю передач.

Старт продажів в Індії призначений на наступний місяць, ціни поки не оголошені.

Фото: Hyundai Alcazar / Hyundai India