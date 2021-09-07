Южнокорейский бренд запустил "водородную волну" (Hydrogen Wave), представив серию концептов и стратегию развития этого направления электрической мобильности.

Hyundai Motor Group объявила стратегию Hydrogen Vision 2040, чтобы к обозначенному времени популяризировать водород для “всех, всего и везде”.

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“Водородная волна” представляет планы группы Hyundai в отношении продуктов и технологий на основе водорода и водородного общества. Речь идет о внедрении системы топливных элементов нового поколения – вариации на 100 кВт и 200 кВт должны появиться уже в 2023 году. Они помогут уменьшить стоимость водородных систем более чем на 50%, сделают их на 30% компактнее и вдвое мощнее.

Фото: водородный транспорт Hyundai / Hyundai Motor Group

Hyundai Motor Group обещает стать первым автопроизводителем, который применит системы топливных элементов ко всем моделям своих коммерческих автомобилей до 2028 года. А также первым брендом, который уравняет цены на электрокары на топливных элементах (FCEV) и батарейные электромобили (BEV) до 2030 года.

Кроме того, в рамках Hydrogen Wave системы топливных элементов будут распространяться не только на транспорт, но и на другие аспекты общества, включая дома, здания и электростанции.

Также были раскрыты будущие концепции продуктов с технологией топливных элементов, включая прицепной дрон, высокопроизводительный спортивный автомобиль и транспортные средства, оборудованные топливными элементами для аварийно-спасательных миссий.

В приведенной ниже таблице изложены все системы мобильности и топливных элементов, представленные в рамках Hydrogen Wave: