Південнокорейський бренд запустив "водневу хвилю" (Hydrogen Wave), представивши серію концептів та стратегію розвитку цього напрямку електричної мобільності.

Hyundai Motor Group оголосила стратегію Hydrogen Vision 2040, щоб до означеного часу популяризувати водень для “Усіх, усього та всюди”.

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“Воднева хвиля” представляє плани Групи Hyundai щодо продуктів та технологій на основі водню до водневого суспільства. Йдеться про впровадження системи паливних елементів нового покоління – варіації на 100 кВт та 200 кВт повинні з’явитись вже у 2023 році. Вони допоможуть зменшити вартість водневих систем більш ніж на 50%, зроблять їх на 30% компактнішими та вдвічі потужнішими.

Фото: водневий транспорт Hyundai / Hyundai Motor Group

Hyundai Motor Group обіцяє стати першим автовиробником, який застосує системи паливних елементів до всіх моделей своїх комерційних автомобілів до 2028 року. А також першим брендом, який зрівняє ціни на електрокари на паливних елементах (FCEV) та батарейні електромобілі (BEV) до 2030 року.



Крім того, у рамках Hydrogen Wave системи паливних елементів будуть поширюватись не лише на транспорт, а й на інші аспекти суспільства, включаючи будинки, будівлі та електростанції.



Також були розкриті майбутні концепції продуктів, що включають технології паливних елементів, включаючи причіпний дрон, високопродуктивний спортивний автомобіль та транспортні засоби, обладнані паливними елементами для аварійно-рятувальних місій.



У наведеній нижче таблиці викладено всі системи мобільності та паливних елементів, представлені у рамках Hydrogen Wave: