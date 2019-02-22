Модификации N Line для кроссовера представят в Женеве.

На Женевском автосалоне отпразднует мировую премьеру Hyundai Tucson N Line. Обновления включают новый декор экстерьера, интерьера и другие настройки шасси.

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Судя по фотографии, Tucson N Line будет иметь новый передний бампер и решетку радиатора с другим рисунком. Внутри модель будут выделять сиденья с комбинированной отделкой и красной прострочкой, а также особенно декорированный рычаг коробки передач.

Как и в случае с i30 Fastback N Line, кроссовер, скорее всего, получит модифицированную подвеску, тормозную и выхлопную системы, а также будет иметь лучший отклик двигателя на педаль газа.

Одновременно с Tucson N Line в Женеве дебютирует и еще одна новинка – Hyundai Tucson MHEV. Это умеренный гибрид с 48-вольтовым стартер-генератором и бензиновым двигателем.

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