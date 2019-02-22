Модификацію N Line для кросовера представлять у Женеві.

На Женевському автосалоні відсвяткує світову прем'єру Hyundai Tucson N Line. Оновлення включають новий декор екстер'єру, інтер'єру й інші налаштування шасі.

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Судячи з фотографії, Tucson N Line матиме новий передній бампер та решітку радіатора з іншим малюнком. Всередині модель вирізнятимуть сидіння з комбінованою обробкою і червоною прострочкою, а також особливо декорований важіль коробки передач. Не виключені й інші зміни.

Як і у випадку з i30 Fastback N Line, кросовер, скоріш за все, отримає модифіковану підвіску, гальмівну і вихлопну системи, а також матиме кращий відгук двигуна на педаль газу.

Одночасно з Tucson N Line у Женеві дебютує і ще одна новинка – Hyundai Tucson MHEV. Це помірний гібрид з 48-вольтовим стартер-генератором та бензиновим двигуном.

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