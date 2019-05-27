Потому что так проще и ими можно пользоваться уже сейчас.

Последняя информация от The Boring Company похожа на шаг назад на пути к появлению подземных транспортных магистралей Loop.

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В 2017 году Илон Маск описал сияющие перспективы для идеи, названной Loop – паутины подземных тоннелей, ради которой была основана буровая фирма The Boring Company.

Использовать " Луп " предполагалось разным образом, однако подземка задумывалась многоуровневой. В предпоследний демонстрации было показано совсем другое: узкий ухабистий тоннель, в котором Tesla проехала на специальных выдвижных колесиках со скоростью в 50 миль в час.

Маск пообещал исправить неровности и сделать подземную трассу “гладкой, как стекло”. Сейчас, шесть месяцев спустя этих видео и заявления появилось доказательство того, что Boring отшлифовала поверхность – автомобиль движется по тоннелю со скоростью до 127 миль / ч. Но уже без дополнительных колес.

К сожалению, в новом видео также не заметно многоуровневых магистралей с подвижными платформами. Вместо этого – узкий коридор для проезда одной машины. И даже если тоннель позволяет гораздо быстрее добраться из точки “А” в точку “Б”, использовать подземку так, как задумывалось, вряд ли получится. Учитывая темпы строительства и высокую стоимость работ, от мечты о подземной сети магистралей Илону Маску, похоже, придется отказаться.

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