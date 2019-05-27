Тому що так простіше і ними можна користуватись вже зараз.

Остання інформація від The Boring Company схожа на крок назад на шляху до появи підземних транспортних магістралей Loop.

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У 2017 році Ілон Маск змалював сяючі перспективи для ідеї, названої Loop – павутині підземних тунелів, заради якої була заснована бурова фірма The Boring Company.



Використовувати “Луп” передбачалось різним чином, проте підземка задумувалась багаторівневою. В передостанній демонстрації було показано зовсім інше: вузький ухабистий тунель, яким Tesla проїхала на спеціальних висувних коліщатках зі швидкістю у 50 миль на годину.



Маск пообіцяв виправити нерівності і зробити підземну трасу “гладенькою мов скло”. Зараз, шість місяців опісля цих відео і заяви, з’явився доказ того, що Boring відшліфувала поверхню – автомобіль рухається тунелем зі швидкістю до 127 миль/год. Але вже без додаткових коліс.



Нажаль, у новому відео також не помітно багаторівневих магістралей з рухомими платформами. Замість цього – вузький коридор для проїзду однієї машини. І навіть якщо тунель дозволяє набагато швидше дістатись з точки “А” у точку “Б”, використовувати підземку так, як задумувалось, навряд чи вийде. Зважаючи на темпи будівництва і високу вартість робіт, від мрії про підземну мережу магістралей Ілону Маску, схоже, доведеться відмовитись.

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