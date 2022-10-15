Каждый автомобилист со стажем согласится, что иней на машине – настоящая мелкая пакость. Через полчаса-час он исчезнет сам, но если нет времени ждать, придется потратить немало сил, чтобы избавиться от него принудительно. "Авто 24" знает несколько эффективных средств против инея.

Видимо, самая большая пакость этого природного явления в том, что оно возникает задолго до настоящей зимы, когда погода еще в целом теплая и водитель к борьбе с такими почти зимними явлениями не готов. Октябрь – это еще не зима, и мы утром выходим к машине без запаса времени, без флакона размораживателя в руках и даже без специального скребка.

Иней – это только хрупкие кристаллики льда, к счастью, они едва держатся на стекле.

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Иней – это тонкий (или не очень – до 2 мм) слой кристалликов льда, результат изменения температуры с ее падением ниже нуля. Сначала на холодный металл кузова и стекло из воздуха выпадает роса, а затем она замерзает – превращаясь в микрокристаллы. В первую очередь иней выпадает на горизонтальные или очень наклонные поверхности, к которым относятся и окна автомобиля.

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Как противодействовать инею

Чтобы не терять время утром, отскребая стекло на морозном воздухе, некоторые меры предосторожности можно принять еще с вечера.

Правильно паркуйте автомобиль. В относительно теплый период ночной иней не выпадает на предметы, расположенные вплотную к большим зданиям. К примеру, часто есть смысл поставить машину передом к дому. Еще вариант – оставить машину передом на восток или на юг, чтобы утром солнце осветило и прогрело в первую очередь лобовое стекло.

Если есть возможность выбирать, на холодные осенние ночи оставляйте машину подальше от водоемов и низин. Именно в таких местах иней появляется охотнее, и это заметно даже в пределах одного двора.

Если поставить машину передом на восток или юг, иней осенним утром будет исчезать раньше, чем вы придете за авто на парковку.

Иней на машине может стать сигналом к поиску для нее зимней квартиры – гаража или крытого паркинга. Там ей будет не страшен ни иней, ни более серьезные последствия холодов – крепкий лед и сугробы снега на окнах.

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Эффективное средство – автономный отопитель салона, он же – предпусковой подогреватель. Утренний иней в октябре он расплавит через несколько минут, а в целом "Вебасто" или "Ебершпехер" – вещь очень полезная для зимы. Если кто-нибудь не знает, скажем, что подобные устройства можно программировать на автоматический старт в определенный час, по температуре в салоне, а также включать дистанционно с брелка.

Для многих водителей самым простым способом будет зафиксировать на лобовом стекле какую-нибудь защиту – старый плед, покрывало, лист картона. В принципе, в продаже есть специальные чехлы для лобового стекла – недорогие, с креплениями и в целом довольно симпатичные.

Не спешите сразу скрести окна скребком или подручными средствами. Если у вас есть хоть 5 минут времени, прогрейте салон штатным отопителем, и на теплых окнах растает все, что на них намерзло.

Подобный защитный чехол пригодится не только осенью, но и зимой, когда на лобовом стекле образуются более проблемные наслоения.

Напоследок, осмелимся сказать вам такое: быть может, вы не так уж и спешите? Осмотритесь вокруг, оцените обстановку – возможно, через несколько минут солнце выйдет из-за соседней многоэтажки и его теплые лучи упадут на вашу машину? И еще через пять-десять минут стекло нагреется настолько, что иней растает.

Рекомендация "Авто 24"

Часто, увлекшись борьбой с проявлениями стихии, водители нечаянно наносят вред своему автомобилю. Удаляя иней и лед со стекла, помните, что подручным инструментом можно оставить царапины даже на стекле, не говоря уже о лаке и краске на кузове. Так же от неосторожных движений могут пострадать различные декоративные элементы, обрамляющие стекло – хромированные накладки и молдинги. Поэтому с самого начала осени следует держать в бардачке скребок с более или менее мягким резиновым лезвием.

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