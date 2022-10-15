Кожен автомобіліст зі стажем погодиться, що іній на машині – це справжня дрібна капость. За півгодини-годину він зникне сам, але якщо немає часу чекати, доведеться витратити трохи сил, щоб позбутися його примусово. “Авто 24” знає декілька ефективних засобів проти інію.

Певно, найбільша капость цього природного явища у тому, що воно виникає задовго до справжньої зими, коли погода ще в цілому тепла і водій до боротьби з такими майже зимовими явищами не готовий. Жовтень – це ще не зима, і ми вранці виходимо до машини без запасу часу, без флакона розморожувача в руках, і навіть без спеціально призначеного шкребка.

Іній – це лише крихкі кристалики льоду, на щастя, вони ледь тримаються на склі.

Читайте також: Що потрібно перевірити в авто восени: клопоти з електрикою

Іній – це тонкий (або не дуже) шар кристаликів льоду, результат зміни температури з її падінням нижче нуля. Спочатку на холодний метал кузову та скло з повітря випадає роса, а потім вона замерзає – перетворюючись на мікрокристали. В першу чергу іній випадає на горизонтальні або дуже похилі поверхні, до яких входять і вікна автомобіля.

Партнер проєкту Авто24

Wolf Oil Corporation – провідний виробник високоякісних мастильних матеріалів з більш ніж 60-річним досвідом. Компанія займається виключно виготовленням олив і мастил для автомобілів. Усю продукцію Wolf розробляє та змішує в Бельгії.

Як протидіяти інію

Щоб не втрачати час вранці, відшкрябуючи скло на морозному повітрі, деяких запобіжних заходів можна вжити ще звечора.

Правильно паркуйте автомобіль. У відносно теплий період нічний іній не випадає на предмети, розташовані впритул до великих будівель. Наприклад, часто є сенс поставити машину передом до будинку. Ще варіант – залишити машину передом на схід або на південь, що вранці сонце освітило і прогріло в першу чергу лобове скло.

Якщо є змога обирати, на холодні осінні ночі залишайте машину подалі від водойм і низин. Саме в таких місцях іній з’являється більш охоче, і це помітно навіть у межах одного двору.

Якщо поставити машину передом на схід або південь, іній осінніми ранками буде зникати раніше, ніж ви прийдете за авто на парковку.

Іній на склі може стати сигналом до пошуку для машини зимової квартири – гаража або критого паркінгу. Там їй буде не страшним ані іній, ані більш серйозні наслідки холодів – міцна крига та замети снігу на вікнах.

Читайте також: Як самостійно перевірити акумулятор

Ефективний засіб – автономний опалювач салону, він же – передпусковий підігрівач. Ранковий іній у жовтні він розплавить за кілька хвилин, а в цілому “Вебасто” чи “Єбершпехер” – річ дуже корисна для зими. Якщо хто не знає, скажемо, що подібні пристрої можна програмувати на автоматичний старт у певну годину, за температурою у салоні, а також вмикати дистанційно з брелка.

Для багатьох водіїв найпростішим способом буде зафіксувати на лобове скло якійсь захист – старий плед, покривало, лист картону. В принципі, у продажу є спеціальні чохли для лобового скла – недорогі, з кріпленнями і в цілому доволі симпатичні.

Не поспішайте відразу дерти вікна шкребком або підручними засобами. Якщо у вас є бодай 5 хвилин часу, прогрійте салон штатним опалювачем, і на теплих вікнах розтане все, що на них понамерзало.

Подібний захисний чохол буде в нагоді не лише восени, а й взимку, коли на лобовому склі утворюються більш проблемні нашарування.

Насамкінець, наважимося сказати вам таке: можливо, ви не так вже і поспішаєте? Обдивіться навколо, оцініть обстановку – можливо, за кілька хвилин сонце вийде з-за сусідньої багатоповерхівки і його теплі промені впадуть на вашу машину? І ще за п’ять-десять хвилин скло нагріється настільки, що іній розтане.

Рекомендація “Авто 24”

Часто, захопившись боротьбою з проявами стихії, водії ненавмисне завдають шкоди своєму автомобілю. Видаляючи іній зі скла, пам’ятайте, що підручним інструментом можна залишити подряпини навіть на склі, не говорячи вже про лак та фарбу на кузові. Так само від необережних рухів можуть постраждати різного роду декоративні елементи, які обрамляють скло – хромовані накладки та молдинги. Тому від самого початку осені слід тримати в бардачку шкребок з більш-менш м’яким гумовим лезом.

Читайте також: Чи готові ваші шини до зими?