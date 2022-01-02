В том, что иномарка Jawa лучше советских ИЖей, как будто бы и сомневаться не стоит. А ведь при этом "Юпитеров" и "Планет" на дорогах было гораздо больше. Чем руководствовались мотоциклисты 1960 – 1990-х, выбирая между двух "звезд" асфальта?

На самом деле и чехословацкая Jawa, и советский ИЖ имели свои недостатки и преимущества, которые принимались во внимание пользователями при принятии решения по выбору бренда.

Часть "Яв" и не менее половины ИЖей в Украине эксплуатировались в трехколесном варианте – с боковым прицепом. На фото – ИЖ “Юпитер-4К”

Для начала скажем, что обе марки мотоциклов продавались в магазинах спорттоваров без предварительной записи, как это было, скажем, с тяжелыми мотоциклами “Днепр” и “Урал”. Так, постоянно в торговом зале ни те, ни те не стояли – покупателю надо было наведываться в магазин в течение недели-двух, а то и месяца.

Jawa поколения “старушка” эксплуатировались почти исключительно в городах, потому что эта модель создавалась в первую очередь для Европы и США

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В Украине чаще можно было застать мотоциклы Jawa в продаже в торговых точках, которые обслуживали жителей сел – то ли поставки в сеть “Коопторг” были более регулярными, то ли селяне не так бойко раскупали “Явы”.

В таких деревянных ящиках, со снятым колесом и сухим аккумулятором мотоциклы продавались в сетях “Спорттоваров” и “Коопторг”

С технической точки зрения Jawa и ИЖ были аналогичными. И первые, и вторые имели двухтактные двигатели объемом 350 куб.см, 4-ступенчатую трансмиссию, цепную передачу на заднее колесо. У ИЖей всегда было два варианта 350-кубового мотора – одноцилиндровый на ИЖ “Планета” и двухцилиндровый на ИЖ “Юпитер”. Ранние Jawa (до 1962 г.) тоже имели одноцилиндровые моторы, хотя меньшего, 250-кубового объема.

Обновлялись модели-конкуренты тоже более-менее синхронно, у “Яв” менялся сложный цифровой индекс, у ИЖей – цифра после названия модели “Юпитер-2”, “Юпитер-3” и т.

Одноцилиндровые ИЖ “Планета” (на фото ее пятая генерация) с “Явами” не конкурировали – это были специфические байки для амбициозных и суровых ребят

Итак, вот чем отличались мотоциклы Jawa и ИЖ и на какие особенности обращали внимание различные категории мотоциклистов.

Комфорт. Конечно, иномарка была более комфортной. Любой ИЖ имел более высокий уровень вибраций, грубые ощущения на руле и педалях, более громкую работу двигателя. Хотя “Явы” последних лет (с 1984 г. – модели 638.5.00 и 638.00) имели новый двигатель, который не был таким тихим как предшественники.

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Дизайн. В некоторые периоды стилистика "Яв" была более привлекательной, в некоторые годы принципиально не отличалась от ИЖей. Конечно, и сама “старушка” с дизайном давала фору современным ей “Юпитер-2” и “Юпитер-3”, так же и последняя из представленных в Союзе модели Jawa 638.00 была на голову выше “Юпитер-5” с его уже архаичной на то время внешностью. Но несмотря на это дизайн никогда не был решающим фактором в дилемме “Ява” или “ИЖ”, поскольку те потребители, для кого дизайн имел большое значение, и без того выбирали импортную продукцию – из-за ее большей комфортности.

ИЖ "Юпитер-4" из-за высокооборотистого двигателя (28 л. с.) считался неудачной моделью, но именно он побеждал “Явы” в импровизированных гонках

Двигатель. Между собой напрямую конкурировали именно двухцилиндровые версии мотоциклов, во-первых потому, что 250-кубовых “одногоршкових” чешских мотоциклов было мало, а во-вторых потому, что “Планеты” чаще всего покупали люди практичные и хозяйственные, которым иномарка не подходила концептуально. Да и 350-кубовый двигатель “Юпитера” больше, чем “явовский” подходил для хозяйственных нужд – прощал чрезмерные нагрузки, рывки на тяжелых дорогах и в грязи. Представить Jawa на картофельном поле или в грязных колеях было невозможно, хотя сельская молодежь чехословацкие мотоциклы покупала охотно, эксплуатируя их на асфальте и брусчатке.

Сравнительные характеристики двигателей мотоциклов ИЖ и Jawa

ИЖ Jawa Модель (годы выпуска) Мощность Крутящий момент Скорость Модель (годы выпуска) Мощность Крутящий момент Скорость Юпитер (1961 - 1966) 18 л.с., 6000 об/мин 25,3 Н·м, 4900 об/мин 110 км/ч 354.06 (1959 - 1962) 18 л.с./4750 об/мин 12 Н·м, 5000 об/мин 120 км/ч Юпитер-2 (1965 - 1971) 19 л.с./5300 об/мин 26 Н·м, 4 500 об/мин 113 км/ч 360.00, (1964 – 1974) 18 л.с., 5000 об/мин 27.5 Н·м, 4250 об/мин 120 км/ч Юпитер-3 (1971 - 1981) 25 л.с. при 5700 – 6500 об/мин 32 Н·м 5400 – 6200 об/мин 120 км/ч 634.01, (1973 – 1984) 23 л.с, 5250 об/мин 31 Н·м, 4500 об/мин 120 км/ч Юпитер-4 (1980 - 1985) 28 л.с. при 5600 - 6200 об/мин 34 Н·м, 5500 об/мин 125 км/ч 638.5.00 (1984 – 1986 р.) 26 л.с, 5500 об/мин 32 Н·м, 5250 об/мин 120 км/ч Юпитер-5 (1985 - 1996) 25 л.с. при 4800 - 5600 об/мин 35 Н·м, 4600 об/мин 125 км/ч 638.0 (1986 – 1991 р.) 27 л.с, 5500 об/мин 32 Н·м, 5250 об/мин 125 км/ч

Динамика. Принципиальной разницы в динамических характеристиках байков этих двух марок не было. По большому счету, разница была в том, что Jawa набирала свою скорость легко, тихо, без видимого напряжения, а ИЖ сопровождали процесс соответствующими шумовыми эффектами. На основе опыта журналистов Авто24 можно сказать, что ИЖ “Юпитер-4” с его высокооборотистым 28-сильным двигателем ничем не уступал своей современнице Jawa-350/638.5.00 на загородной трассе. А, например ИЖ “Юпитер-5”, имея тихоходний двигатель, ориентированный на сельского потребителя, при разгоне на 3-4-й передачах от “Явы” отставал, но “максималку” держал на том же уровне.

“Под занавес” экспортной программы Jawa выдала советским потребителям модель с невероятно цельным видом – ее покупали и за это тоже

Надежность. Чехословацкий продукт однозначно был надежнее, и служила “Ява” дольше. Правда, для этого она нуждалась в своевременном обслуживании, оригинальных запчастях (а других в то время не было), высокооктановом топливе и качественных маслах. Те Jawa, которые "кормили" из одной бочки с трактором и колхозным ЗИЛ-130, долго не жили.

Экипажная часть. Мотоциклы ИЖ были лучше приспособлены к плохим дорогам, ведь имели большой ход подвесок, прочные колеса и детали подвески. Узлы и системы “Явы” были выполнены аккуратно, работали мягче, но имели меньший запас прочности и не прощали постоянных перегрузок и жесткой эксплуатации.

Первые Jawa в Союзе были всемирными моделями (первые фото), но следующую генерацию 350/634 “заточили” специально для советских условий эксплуатации

Итак, у каждой марки мотоциклов были не то что свои поклонники – свои пользователи. Jawa чаще выбирали для развлекательных поездок и эксплуатации на хороших дорогах, мотоциклы ИЖ – для “деловых” поездок по проселочным дорогам и перевозок грузов в варианте с боковым прицепом.

Рекомендация Авто24

Если задать вопрос из заголовка нынешним мотоциклистам, которые и сегодня эксплуатируют Jawa или ИЖ, их ответ может оказаться особенным. Те, кто имеет дело с моделями 30 – 35 летней давности в наше время, на первое место ставят доступность запчастей и ремонта, и здесь ижевска продукция имеет определенные преимущества. Потому что, во-первых, чехословацкий мотоцикл требует большей культуры при обслуживании, а во-вторых, запчасти для него или очень дорогие из Европы или дешевые из Китая – то есть такого же качества, как и для ИЖей. То есть со временем картина немного изменилась.

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