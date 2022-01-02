У тому, що іномарка Jawa краща за радянські ІЖ, неначе б то і сумніватися не варто. Але ж при тому "Юпітерів" та "Планет" на шляхах було набагато більше. Чим керувалися мотоциклісти 1960 – 1990-х, обираючи між двох "зірок" асфальту?

Насправді і чехословацька Jawa, і радянський ІЖ мали свої недоліки і переваги, які бралися до уваги користувачами при прийнятті рішення щодо вибору бренду.

Частина “Яв” та не менше половини ІЖів в Україні експлуатувалися у триколісному варіанті – з боковим причепом. На фото – Іж “Юпітер-4К”

Для початку скажемо, що обидві марки мотоциклів продавалися у магазинах спорттоварів без попереднього запису, як це було, скажімо, з важкими мотоциклами “Дніпро” та “Урал”. Так, постійно у торговій залі ані ті, ані ті не стояли – покупцеві треба було навідуватися в магазин протягом тижня-двох, а то й місяця.

Jawa покоління “старенька” експлуатувалися майже виключно у містах, тому що ця модель створювалася в першу чергу для Європи та США

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В Україні частіше можна було застати мотоцикли Jawa у продажу в торгових точках, які обслуговували мешканців сіл – чи то постачання в мережу “Коопторг” були регулярнішими, чи то селяни не так жваво розкуповували “Яви”.

В таких дерев’яних ящиках, зі знятим колесом та сухим акумулятором мотоцикли продавалися у мережах “Спорттоварів” та “Коопторг”

З технічної точки зору Jawa та ІЖ були аналогічними. І перші, і другі мали двотактні двигуни об’ємом 350 куб.см, 4-ступінчасту трансмісію, ланцюгову передачу на заднє колесо. У ІЖів завжди було два варіанти 350-кубового мотора – одноциліндровий на ІЖ “Планета” та двоциліндровий на ІЖ “Юпітер”. Ранні Jawa (до 1962 р.) теж мали одноциліндрові мотори, хоча меншого, 250-кубового об’єму.

Оновлювалися моделі-конкуренти теж більш-менш синхронно, у “Яв” змінювався складний цифровий індекс, у ІЖів - цифра після назви моделі “Юпітер-2”, “Юпітер-3” тощо.

Одноциліндрові ІЖ “Планета” (на фото її п’ята генерація) з “Явами” не конкурували – це були специфічні байки для амбіційних і суворих хлопців

Отже, ось чим відрізнялися мотоцикли Jawa і ІЖ та на які особливості звертали увагу різні категорії мотоциклістів?

Комфорт. Звісно, іномарка була більш комфортною. Будь-який ІЖ мав вищий рівень вібрацій, грубі відчуття на кермі та педалях, гучнішу роботу двигуна. Хоча “Яви” останніх років (з 1984 р. - моделі 638.5.00 та 638.00) мали новий двигун, який не був таким тихим, як попередники.

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Дизайн. В деякі періоди стилістика “Яв” була більш привабливою, в деякі роки принципово не відрізнялась від ІЖів. Звичайно, та сама “старенька” за дизайном давала фору сучасним “Юпітер-2” та “Юпітер-3”, так само як остання з представлених у Союзі Jawa моделі 638.00 була на голову вище за “Юпітер-5” з його вже архаїчною на той час зовнішністю. Але попри те дизайн ніколи не був вирішальним фактором у дилемі “Ява” чи ІЖ”, оскільки ті споживачі, для кого дизайн мав велике значення, і без того обирали імпортну продукцію – через її більшу комфортність.

ІЖ “Юпітер-4” через високообертовий двигун (28 к.с.) вважався невдалою моделлю, але саме він перемагав “Яви” в імпровізованих перегонах

Двигун. Між собою напряму конкурували саме двоциліндрові версії мотоциклів. По-перше, тому, що 250-кубових “одногоршкових” чеських мотоциклів було мало, а по-друге, тому, що “Планети” найчастіше купували люди практичні та хазяйновиті, яким іномарка не підходила концептуально. Та й 350-кубовий двигун “Юпітера” більше, ніж “явівський” підходив для господарських потреб – пробачав надмірні навантаження, ривки на важких дорогах і у багні. Уявити Jawa на картопляному полі або у брудних коліях було неможливо, хоча сільська молодь чехословацькі мотоцикли купувала охоче, експлуатуючи їх на асфальті та бруківці.

Порівняльні характеристики двигунів мотоциклів ІЖ та Jawa

ИЖ Jawa Модель (роки випуску) Потужність Обертовий момент Швидкість Модель (роки випуску) Потужність Обертовий момент Швидкість Юпитер (1961 - 1966) 18 к.с., 6000 об/хв 25,3 Н·м, 4900 об/хв 110 км/год 354.06 (1959 - 1962) 18 к.с./4750 об/хв 12 Н·м, 5000 об/хв 120 км/год Юпитер-2 (1965 - 1971) 19 к.с./5300 об/хв 26 Н·м, 4 500 об/мин 113 км/год 360.00, (1964 – 1974) 18 к.с., 5000 об/хв 27.5 Н·м, 4250 об/хв 120 км/год Юпитер-3 (1971 - 1981) 25 к.с. при 5700 – 6500 об/хв) 32 Н·м 5400 – 6200 об/хв 120 км/год 634.01, (1973 – 1984) 23 к.с, 5250 об/хв 31 Н·м, 4500 об/хв 120 км/год Юпитер-4 (1980 - 1985) 28 к.с. при 5600 - 6200 об/хв. 34 Н·м, 5500 об/хв 125 км/год 638.5.00 (1984 – 1986 р.) 26 к.с, 5500 об/хв 32 Н·м, 5250 об/хв 120 км/год Юпитер-5 (1985 - 1996) 25 к.с. при 4800 - 5600 об/хв. 35 Н·м, 4600 об/хв 125 км/год 638.0 (1986 – 1991 р.) 27 к.с, 5500 об/хв 32 Н·м, 5250 об/хв 125 км/год

Динаміка. Принципової різниці у динамічних характеристиках байків цих двох марок не було. За великим рахунком, різниця була у тому, що Jawa набирала свою швидкість легко, тихо, без видимого напруження, а ІЖ супроводжували процес відповідними шумовими ефектами. Хоча за характеристиками ІЖ “Юпітер-4” з його високообертовим 28-сильним двигуном нічим не поступався свої сучасниці Jawa-350/638.5.00 на заміській трасі. А, наприклад ІЖ “Юпітер-5”, маючи тихохідний двигун, орієнтований на сільського споживача, при розгоні на 3-4-й передачах від “Яви” відставав, але “максималку” тримав на тому ж рівні.

“Під занавіс” експортної програми Jawa видала радянським споживачам модель з неймовірно цілісним дизайном

Надійність. Чехословацький продукт однозначно був надійніше, і служила “Ява” довше. Щоправда, для цього вона потребувала вчасного обслуговування, оригінальних запчастин (а інших тоді не було), високооктанового пального і якісних олив. Ті Jawa, які “годували” з однієї бочки з трактором та колгоспним ЗІЛ-130, довго не жили.

Екіпажна частина. Мотоцикли ІЖ були краще пристосовані до поганих доріг, адже мали великий хід підвісок, міцні колеса та деталі підвіски. Вузли та системи “Яви” були виконані акуратніше, працювали м’якіше, але мали менший запас міцності й не прощали постійних перевантажень та жорсткої експлуатації.

Перші Jawa у Союзі були всесвітніми моделями (перші фото), але наступну генерацію 350/634 “заточили” спеціально для радянських умов експлуатації

Отже, в кожної марки мотоциклів були не те що свої прихильники – свої користувачі. Jawa частіше обирали для розважальних поїздок та експлуатації на гарних шляхах, мотоцикли ІЖ – для “ділових” поїздок путівцями та перевезень вантажів у варіанті з боковим причепом.

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Якщо поставити питання із заголовку нинішнім мотоциклістам, які й сьогодні експлуатують Jawa або ІЖ, їхня відповідь може виявитись особливою. Ті, хто має справу із моделями 30 – 35 річної давнини в наш час, на перше місце ставлять доступність запчастин і ремонту, і тут іжевська продукція має певні переваги. Тому що, по-перше, чехословацький мотоцикл вимагає більшої культури при обслуговуванні, а по-друге, запчастини для нього або дуже дорогі з Європи, або дешеві з Китаю – тобто такої ж саме якості, як і для ІЖів. Тобто з часом картина трохи змінилася.

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