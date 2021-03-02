Недавно компания Kia представила новый большой седан по имени K8, но ограничилась лишь фотографиями внешности. Теперь же можем заглянуть в салон новинки.

Instagram-аккаунт cars_secrets раскрыл значительную часть деталей интерьера Kia K8, который придет на смену модели K7/Cadenza.

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Почти половину передней панели седана занимает изогнутый дисплей, который сочетает приборную панель и экран информационно-развлекательного комплекса. Руль будет украшать новый логотип марки Kia, хотя это будет не первая модель с новым шильдиком. Известно, что Kia K8 выйдет после электромобиля на платформе E-GMP, который и будет первым носителем новой эмблемы.

Селектор трансмиссии Kia K8 выполнен в виде шайбы, как на новых Sorento и Carnival. Также на снимках можно заметить деревянную отделку и кожаную обивку сидений.

Из технических характеристик известна только длина будущей новинки, которая составит 5015 миллиметров. Kia K8 заменит более компактный K7, актуальное, второе поколение которого дебютировало осенью 2015 года, а в 2019 году пережило рестайлинг.