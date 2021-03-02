Нещодавно компанія Kia представила новий великий седан на ім'я K8, але обмежилася лише фотографіями зовнішності. Тепер же можемо зазирнути в салон новинки.

Instagram-аккаунт cars_secrets розкрив значну частину деталей інтер’єру Kia K8, який прийде на зміну моделі K7/Cadenza.

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Майже половину передньої панелі седана займає вигнутий дисплей, який поєднує приладову панель і екран інформаційно-розважального комплексу. Кермо прикрашатиме новий логотип марки Kia, хоча буде не першою моделлю з новим шильдиком. Відомо, що Kia K8 вийде після електромобіля на платформі E-GMP, який і буде першим носієм нової емблеми.

Селектор трансмісії Kia K8 виконаний у вигляді шайби, як на нових Sorento та Carnival. Також на знімках можна помітити дерев'яне оздоблення та шкіряну оббивку сидінь.

З технічних характеристик відома тільки довжина майбутньої новинки, яка становитиме 5015 міліметрів. Kia K8 замінить більш компактний K7, актуальне, друге покоління якого дебютувало восени 2015 року, а у 2019 році пережило рестайлінг.