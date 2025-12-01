Интрига в Формуле 1: имя чемпиона определят в последней гонке сезона

В спринте и квалификации на гонку быстрым был Пиастри, тогда как Норрис демонстрировал значительно более низкий темп. Подобная тенденция сохранилась в гонке: Ферстаппен опередил Ландо еще на первом круге. На дальнейшее развитие событий существенно повлияло ограничение на количество кругов на одном комплекте резины от Pirelli в 25 кругов.

Дирекция ввела его, чтобы уменьшить риск аварий из-за высокой степени деградации резины. Однако, на 7 круге произошел инцидент между Нико Хюлькенбергом и Пьером Гасли. Пилот Kick Sauber выбыл из борьбы, а на трассе появился автомобиль безопасности.

Все пилоты кроме гонщиков McLaren отправились в боксы и это, как оказалось впоследствии, стало решающим событием. Стратегия британской команды провалилась, поскольку Пиастри проиграл лидерство Ферстаппену уже после второй остановки, а Норрис вообще финишировал четвертым.

Третью позицию получил Карлос Сайнс – это второй подиум для испанца в сезоне и благодаря этим достижениям гонщика команда Williams смогла завоевать пятое место в Кубке конструкторов.

В личном зачете пилотов ситуация складывается следующим образом: Ландо Норрис возглавляет чемпионат с 408 очками, Ферстаппен проигрывает ему лишь 12 (396 очков), а Пиастри опустился на третье место с 392 баллами. Таким образом каждый из трех гонщиков сохраняет потенциальные шансы на чемпионство.

И хотя британец имеет комфортный запас, вероятно Макс Ферстаппен, приложит максимум усилий, чтобы получить пятый титул подряд и таким образом повторить достижение легендарного Михаэля Шумахера. Имя чемпиона станет известно уже 7 декабря. Уже традиционно для Формулы 1 сезон завершится в Абу-Даби (ОАЭ), на трассе Яс-Марина.