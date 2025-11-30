Как обманывают врага с помощью макетов военной техники

Видеосюжет действительно Украины не касается. Это выяснилось в ходе журналистского поиска материала к очередной аналитической статье о надувных макетах военной техники.

Изображенный на видео надувной макет имитирует американский танк M1 Abrams. Люди с помощью помп надувают макет в прямом смысле слова. Основное назначение такого изделия – подманить врага на фальшивую позицию для расходования многомиллионных по стоимости ракет на сравнительно дешевые декорации.

Читайте также Как украинцы обманывают врага с помощью макетов военной техники

Правда, в Украине ни одного производителя надувных макетов такой четкой передачи деталей, соответствующих реальным габаритам размеров, как на видео, не существует. В Европе единственный производитель такой продукции размещен в Чехии.

Чехи "надувают" большинство армий мира

Надувной макет танка действительно пошит и укомплектован вспомогательным оборудованием (помпы, инфракрасное излучение, радиолокационная имитация) чешской компанией Inflatech. Там есть два направления работы – яркой расцветки надувные рекламные изделия и резиново-шолковые реплики военной техники.

После вторжения российских войск в Украину спрос на надувные модели военной техники только вырос. В основном идут заказы на танки, зенитно-ракетные комплексы, самолеты известных брендов и моделей.

Заказчиками выступают не только европейские армии, но и оборонные ведомства со всего мира. Украина исключением не стала. И это понятно, поскольку такое соответствие пошитых макетов оригинальным образцам мало кто может продемонстрировать.

Этот макет "Абрамса" разрабатывался для армии США

Продемонстрированный на видео макет танка M1 Abrams разрабатывался не для Украины, и не для Европы. Об этом редакция Авто24 узнала конкретно от разработчика такой приманки Виктора Таланова, которому мы переслали видео для консультации.

"Здесь упрощенная версия надувного танка M1Abrams, который я разработал еще в 2020 году как альтернативу концепции Tank in a Bag (TIAB). Он недорогой, простой. Эта приманка без лишних деталей. В 2021 году был запрос от армии США. Там в конкурсе было несколько производителей и в итоге они выбрали не наш макет, а вариант на металлической раме, что очень далек по форме и содержанию от оригинала", – поделился мнением относительно этого видео разработчик и один из соучредителей компании Inflatech Виктор Таланов.

Читайте также Американские танки Abrams в Украине получили динамическую защиту

По словам Таланова, одним из важнейших преимуществ этого простого по дизайну и имитацией инфракрасного следа является его тепловой отпечаток, что выглядит как настоящий. "На радиолокаторах танк выглядит как большая железная машина, поскольку ЭПР макета соответствует оригиналу".

Виктор Таланов возле разработанной приманки во время тестирования только что пошитого "Абрамса" в заводском дворе. Фото из архива В.Таланова

Где сделано видео

Ответ на это опять-таки дал Виктор Таланов. Развертывание танка Abrams и другой надуваемой техники сделано во Франции. Там проходил демонстрационный показ модели.

Читайте также В Украине наладили серийное производство антидронных сеток на американские танки

Имитация пределов усовершенствования не знает

На видео – упрощенная версия "Абрамса". Несмотря на такую статусную определенность, она отвечает всем требованиям имитации. Но это – лишь одна из двух имитационных модификаций.

Даже вблизи отдельные детали танка на надувной версии выглядят настоящими. Фото: сайт tydenikeuro.cz

По словам разработчика, в целом есть две концепции: макет с высоким уровнем детализации и упрощенный вариант, как на видео. У обоих вариантов есть плюсы и минусы.

Пусть оно горит и пылает

Использование имитационных макетов армиями мира – не случайность, потому что это очень распространенный атрибут введения врага в заблуждение. Война в Украине доказала, что заложенные еще в глубокой древности основы выдавать за реальность бутафорскую приманку, оправданы и очень результативны.

Читайте также Abrams или Leopard: какой танк лучше

В Inflatech, как нигде в другом месте видят и радуются, когда в российских СМИ звучат сообщения с фото и видео авиаразведки о поражении украинских танков Abrams, Leopard, зенитно-ракетных комплексов M270 или M142 (Himars), а на самом деле там горят макеты их производства.

Конечно, жалости к надувным ЗРК или танков, горящих в огне, разработчики и производители не выражают. Не то они и сделаны, чтобы гореть от поражений.

Даже вблизи имитационная реактивная система залпового огня M270 выглядит как настоящая. Фото: Praise The Steph, страница Х.

Скажем, обезвреженный россиянами ЗРК M270 стоит в четыре раза дешевле, чем выпущенная по нему ракета.

Украина "надувает" изрядно

Вероятно, в ВСУ есть имитационные макеты не только ЗРК, танков, но и приманки самолетов. Открыто об этом никто не говорит, а тем более не показывает, но по отдельным деталям в мониторинге мировых СМИ их существование можно установить.

Читайте также РСЗО M270: почти то же, что HIMARS

Скажем, в прошлом году на оборонной выставке Industry Days в Дании чешская компания Inflatech представила новую модель надувного истребителя F-16 с опознавательными знаками Воздушных сил Украины. Совпадение это или случайность, но надувная копия презентована через несколько недель после прибытия первых настоящих F-16 в Украину.

Это не настоящий самолет, а надувная его копия в полную величину и с детализацией. Фото: страница twz.com

Полномасштабная надувная копия окрашенного в серый цвет F-16 содержит прозрачный козырек кабины пилота, наконечники крыльев и топливный бак по центру.

И хотя автор публикации конкретно не указывает, отправлялись ли эти приманки в Украину, или их презентовали только для демонстрации возможностей компании, намек на украинскую маркировку дает понять – вероятность поставок Киеву таких макетов велика.

Тем более, что в Украине точно уже есть макеты самолетов времен СССР. Правда, они в основном из фанеры и пластика. На одном из фото, что промелькнуло в сети Х от OSINTtechnical, изображена фанерная ловушка СУ-25, которую и принял за настоящую цель российский Lancet.