Як обдурюють ворога за допомогою макетів військової техніки

Відеосюжет дійсно України не стосується. Це з'ясувалося у ході журналістського пошуку матеріалу до чергової аналітичної статті про надувні макети воєнної техніки.

Зображений на відео надувний макет імітує американський танк M1 Abrams. Люди за допомогою помп надувають макет в прямому значенні слова. Основне призначення такого виробу – підманути ворога на фальшиву позицію для витрачання багатомільйонних за вартістю ракет на порівняно дешеві декорації.

Щоправда, в Україні жодного виробника надувних макетів такої чіткої передачі деталей, відповідних до реальних габаритів розмірів, як на відео, не існує. У Європі єдиний виробник такої продукції розміщений у Чехії.

Чехи "надувають" більшість армій світу

Надувний макет танка дійсно пошитий та укомплектований допоміжним обладнанням (помпи, інфрачервоне випромінювання, радіолокаційна імітація) чеською компанією Inflatech. Там є два напрямки роботи – яскравого забарвлення надувні рекламні вироби та гумово-шовкові репліки військової техніки.

Після вторгнення російських військ в Україну попит на надувні моделі військової техніки лише зріс. В основному йдуть замовлення на танки, зенітно-ракетні комплекси, літаки відомих брендів та моделей.

Замовниками виступають не лише європейські армії, але й оборонні відомства з усього світу. Україна винятком не стала. І це зрозуміло, оскільки таку відповідність пошитих макетів оригінальним зразкам мало хто може продемонструвати.

Цей макет "Абрамса" розроблявся для армії США

Продемонстрований на відео макет танка M1 Abrams розроблявся не для України, і не для Європи. Про це редакція Авто24 дізналася конкретно від розробника такої приманки Віктора Таланова, якому ми переслали відео для консультації.

"Тут спрощена версія надувного танка M1Abrams, який я розробив ще у 2020 році як альтернативу концепції Tank in a Bag (TIAB). Він недорогий, простий. Ця приманка без зайвих деталей. У 2021 році був запит від армії США. Там у конкурсі було кілька виробників і у підсумку вони вибрали не наш макет, а варіант на металевій рамі, що дуже далекий за формою та змістом від оригіналу", – поділився думкою щодо цього відео розробник та один зі співзасновників компанії Inflatech Віктор Таланов.

За словами Таланова, однією з найважливіших переваг цього простого за дизайном та імітацією інфрачервоного сліду є його тепловий відбиток, що виглядає як справжній. "На радіолокаторах танк виглядає як велика залізна машина, оскільки ЕПР макета відповідає оригіналу".

Віктор Таланов біля розробленої приманки під час тестування щойно пошитого "Абрамса" у заводському дворі. Фото з архіву В. Таланова

Де зроблено відео

Відповідь на це знову-таки дав Віктор Таланов. Розгортання танка Abrams та іншої надуваної техніки зроблено у Франції. Там відбувався демонстраційний показ моделі.

Імітація меж удосконалення не знає

На відео – спрощена версія "Абрамса". Попри таку статусну визначеність, вона відповідає усім вимогам імітації. Але це – лише одна з двох імітаційних модифікацій.

Навіть зблизька окремі деталі танка на надувній версії виглядають справжніми. Фото: сайт tydenikeuro.cz

За словами розробника, загалом є дві концепції: макет з високим рівнем деталізації та спрощений варіант, як на відео. В обох варіантів є плюси та мінуси.

Хай воно горить й палає

Використання імітаційних макетів арміями світу – не випадковість, бо це дуже поширений атрибут введення ворога в оману. Війна в Україні довела, що закладені ще в сиву давнину основи видавати за реальність бутафорську приманку, виправдані й дуже результативні.

В Inflatech, як ніде в іншому місці бачать й радіють, коли в російських ЗМІ звучать повідомлення з фото та відео авіарозвідки про ураження українських танків Abrams, Leopard, зенітно-ракетних комплексів M270 чи M142 (Himars), а насправді там горять макети їхнього виробництва.

Звісно, жалю до надувних ЗРК чи танків, що палають у вогні, розробники та виробники не висловлюють. Не те вони й зроблені, щоб горіти від уражень.

Навіть зблизька імітаційна реактивна система залпового вогню M270 виглядає як справжня. Фото: Praise The Steph, сторінка Х.

Скажімо, знешкоджений росіянами ЗРК M270 коштує в чотири рази дешевше, ніж випущена по ньому ракета.

Україна "надуває" добряче

Ймовірно, в ЗСУ є імітаційні макети не тільки ЗРК, танків, але й приманки літаків. Відкрито про це ніхто не каже, а тим паче не показує, але за окремими деталями в моніторингу світових ЗМІ їх існування можна встановити.

Скажімо, торік на оборонній виставці Industry Days у Данії чеська компанія Inflatech представила нову модель надувного винищувача F-16 з розпізнавальними знаками Повітряних сил України. Збіг це чи випадковість, але надувна копія презентована за кілька тижнів після прибуття перших справжніх F-16 в Україну.

Це не справжній літак, а надувна його копія в повну величину та з деталізацією. Фото: сторінка twz.com

Повномасштабна надувна копія пофарбованого в сірий колір F-16 містить прозорий козирок кабіни пілота, наконечники крил і паливний бак по центру.

І хоча автор публікації конкретно не вказує, чи відправлялися ці приманки в Україну, чи їх презентували тільки для демонстрації можливостей компанії, натяк на українське маркування дає зрозуміти – ймовірність постачань Києву таких макетів велика.

Тим паче, що в Україні точно уже є макети літаків часів СРСР. Щоправда, вони здебільшого з фанери й пластику. На одному з фото, що промайнуло в мережі Х від OSINTtechnical, зображено фанерну пастку СУ-25, яку і прийняв за справжню ціль російський Lancet.