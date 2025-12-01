Інтрига у Формулі 1: ім'я чемпіона стане відоме в останній гонці сезону

В спринті та кваліфікації на гонку найшвидшим був Піастрі, тоді як Норріс демонстрував значно нижчий темп. Подібна тенденція збереглась в гонці: Ферстаппен випередив Ландо ще на першому колі. На подальший розвиток подій суттєво вплинуло обмеження на кількість кіл на одному комплекті гуми від Pirelli у 25 кіл.

Дирекція запровадила його, аби зменшити ризик аварій через високий ступінь деградації гуми. Однак, на 7 колі стався інцидент між Ніко Хюлькенбергом та П’єром Гаслі. Пілот Kick Sauber вибув з боротьби, а на трасі з’явився автомобіль безпеки.

Усі пілоти крім гонщиків McLaren вирушили в бокси й це, як виявилось згодом, стало вирішальною подією. Стратегія британської команди провалилась, оскільки Піастрі програв лідерство Ферстаппену вже після другої зупинки, а Норріс взагалі фінішував четвертим.

Третю позицію здобув Карлос Сайнс – це другий подіум для іспанця в сезоні й завдяки цим здобуткам гонщика команда Williams змогла вибороти п’яте місце в Кубку Конструкторів.

В особистому заліку пілотів ситуація складається наступним чином: Ландо Норріс очолює чемпіонат з 408 очками, Ферстаппен програє йому лише 12 (396 очок), а Піастрі опустився на третє місце з 392 балами. Таким чином кожен з трьох гонщиків зберігає потенційні шанси на чемпіонство.

І хоча британець має комфортний запас, вірогідно Макс Ферстаппен, докладе максимум зусиль, аби здобути п’ятий титул поспіль й таким чином повторити досягнення легендарного Міхаеля Шумахера. Ім’я чемпіона стане відоме вже 7 грудня. Вже традиційно для Формули 1 сезон завершиться в Абу-Дабі (ОАЕ), на трасі Яс-Марина.